Kortinnlegg: Lønn til «Sterk og stødig»

Her skal de bygge nytt bilsenter for luksusbiler i Trondheim

To nye spisesteder åpnet på samme sted: - Har sett litt trist ut her

Pensjonist: Jeg må si at jeg er forbauset over kommunens smålighet

Jeg er svært glad for at rektoren gir meg anledning til å presisere dette

Saken oppdateres.

Jeg må si at jeg er forbauset over kommunens smålighet i denne sammenheng. Tenk å ta bort den stakkars timelønna som instruktørene har fått, men som nå er forsvunnet til et annet formål. Kommunen snakker om drive forebyggende helsearbeid. Det er det «Sterk og stødig» er.

Kommunen må snarest finne rom for å lønne instruktørene for denne jobben. Jeg vil vel tro at å bruke fysioterapeutene til denne jobben, er sløseri med den kompetansen. Jeg er sikker på at de trengs i sykehjemmene og i hjemmetjenesten. Finn penger til å lønne instruktørene, på lik linje med støttekontaktene. Lykke til!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !