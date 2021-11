Fortvilte helsesekretærer: Stopp fraværsgrensen!

Her kommer et nødskrik fra helsesekretærer på fastlegekontor

Hør her kjære politikere! Her kommer et nødskrik fra helsesekretærer på fastlegekontor, stopp fraværsgrensen! Se for dere en dag der dere tar imot telefoner fra personer som har behov for øyeblikkelig helsehjelp. For eksempel ei bekymret mor ønsker tilsyn av sin sønn som har feber, hoste og er tett i brystet. Dessverre kan dere ikke hjelpe henne fordi legen som kan tilse hennes barn, er fullbooket. Dere har allerede gitt tre ungdommer time samme dag. De er i fin form, men er forkjølet og trenger en fraværs attest på sin sykdom til skolen.

I en kommende influensasesong, med økende covid-19-smitte, RS-virus og andre luftveisinfeksjoner må vi faktisk prioritere de som har akutt behov for legetilsyn. Telefonkøen er lang og ventetiden blir lengre. Kan vi få bruke tiden vår på de som har en akutt sykdom og trenger rask hjelp?

Så tilbake til den bekymrede moren som ringte for sin sønn, skal hun kontakte legevakt for hjelp eller skal vi presse henne inn i en allerede fullbooket timeplan på legesenteret? Ingen av disse alternativene er gode, verken for pasient eller helsepersonell.

Det hadde vært til stor hjelp og fått frigjort flere av øyeblikkelig hjelp-timene man i dag bruker på fraværsattest. For ja, fraværsattest krever faktisk en legetime. Legen må snakke med eleven eller studenten for å kunne dokumentere sykdommen. Ber dere derfor gjøre noe med fraværs attest nå, det haster!

