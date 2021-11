Me treng jenter i framtidas teknologi-samfunn 

Nå er tiden inne for å gjøre opp for seg, og det vil koste

Visste du at skulen skal bidra til å fremje likestilling, og at denne forpliktelsen finst i likestillings- og diskrimineringslova? Ungdom i Noreg vel i stor grad kjønnstradisjonelt når det kjem til utdannings- og karriereval. Det blir ekstra tydeleg innanfor fag- og yrkesopplæringa, og for at Noreg skal få den nødvendige kompetansen me treng i framtida, må fleire jenter velgje tekniske yrkesfag og realfag.

I november brakar det laust; Jenter og teknologi-dagane skal inspirere jenter i 9. og 10. klasse til å velgje utdanning i teknologi og realfag på tekniske yrkesfag, fagskular, universitet og høgskular. Det er duka for ein stor nasjonal livestraum til klasserom landet over. Her kan jentene møte kvinnelege rollemodellar, få vite meir om teknologi og realfag, delta i konkurransar og vere med på andre artige aktivitetar.

Dagen etter opnar bedrifter i alle landets fylker opp sine dørar for jentene. Dei får møte inspirerande tilsette, delta i hands-on workshops, bli med på omvising hos bedrifta og lære om spennande teknologi. Her i Trøndelag kan ein besøke Aker Solutions, Kantega, Sandvik Teeness og Webstep Trondheim.

Utdanning i teknologi og realfag gir enorme moglegheiter og Noreg står ovanfor store omveltingar ført fram av teknologi. Det er difor stadig større etterspørsel etter teknologi- og realfagsutdanna i Noreg. NITOs behovsundersøking viser at 69 prosent av arbeidsgivarane i privat sektor vil trenge fleire ingeniørar i åra framover. Behovet er størst for ingeniørar innan bygg, fylgt av IKT og elektro. 45 prosent tykkjer at det er vanskeleg å få tak i kvalifiserte ingeniørar.

I tillegg er jenter som vel utdanning og karriere innan tekniske fag framleis i mindretal, og Samordna opptak viser at andelen kvinnelege søkarar var på 35,4 prosent i 2021. Sjølv om fleire jenter har søkt seg til enkelte ingeniør- og teknologifag dei siste åra, er dei framleis sterkt underrepresentert - på enkelte yrkesfaglinjer er det berre seks prosent jenter. Dette er bekymringsfullt.

Bedriftene tapar inntekter, viktige reformar i samfunnet blir forsinka eller avlyst på grunn av kompetansemangel, og den kvinnelege halvdelen av befolkninga risikerer å vere utan innflytelse i utforminga av nye teknologiske løysningar som kjem til å bestemme over deira liv. Me trenger gode hovud for å finne dei beste løysningane når framtidas teknologi og næringar skal utviklast, og i utforminga av morgondagens samfunn.

