Håper Norge øker klimahjelpen med milliarder

Saken oppdateres.

De fattigste landene blir hardest rammet av klimakrisen. For Norge er det åpenbart at en kraftig overgang krever at alle land har sjansen til å bidra. Derfor håper jeg at Norge øker vår klimahjelp med ytterligere én klimamilliard for 2022. Verdens fattige land rammes hardest av klimakrisen. Men det er ikke de som skaper dem, og de har ingen ressurser til å håndtere dem. Derfor investerer den nye regjeringen én milliard ekstra i klimahjelp. Vi håper nå at flere land vil følge vårt eksempel.

Årets klimatoppmøte i Glasgow i november er kanskje den siste sjansen for oss å nå 1,5 gradersmålet. Det vil kreve enhet og besluttsomhet fra landene for å øke tempoet i den grønne overgangen. Da må vi i industrilandene, men også Verdensbanken og andre utviklingsbanker, øke klimafinansieringen. De rike landene er ansvarlige for de historisk største utslippene av klimagasser.

Norge er blitt bygget på et fossilt fundament. Det har bygget rikdom og sterke samfunn, men det betyr også at Norge har et moralsk ansvar for å hjelpe de fattigste landene med å utvikle velstand uten å stole på billig fossil energi. De fattigste landene er de som er hardest rammet når ekstreme værhendelser blir mer vanlige, når skog blir ødelagt og fiskebestandene minker.

I februar vil IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) presentere en rapport om hvordan klimaendringer påvirker oss mennesker. I fjor sommer lekket et utkast med informasjon om at 80 millioner mennesker er utsatt for sult innen 2050, og hundrevis av millioner er i fare for underernæring som følge av global oppvarming. I tillegg risikerer hundrevis av millioner vannmangel på grunn av tørke og saltvannsinntrengning.

Samtidig som de fattige landene må bære de verste konsekvensene, er de maktesløse til å presse på for endring. De kan verken endre sine egne land på grunn av mangel på ressurser, eller tvinge fram en endring i verdens rikeste land på grunn av mangel på innflytelse og makt. Investeringen i utviklingen av fattige land er en klok fremtidig investering. Klimabistand bidrar både til reduserte utslipp globalt, og til tryggere og mer bærekraftig utvikling i den fattigere delen av verden.

Hvis vi skal kreve at land ikke stoler på fossilt brensel og uholdbar industri- og landbrukspraksis, må vi kunne tilby et bærekraftig alternativ. For Norge er det åpenbart at en kraftig endring krever at alle land har sjansen til å bidra. Alle skal bli hørt og alle skal få ressursene som trengs for å sette ord i verk.

Derfor håper jeg at Norge øker klimahjelperen vår. Håper på en kunngjøring om at Norge vil øke finansieringen av klimahjelp med ytterligere klimamilliard for 2022. Det er et viktig skritt i arbeidet. La det være den nye muligheten andre land vil nå over, så vi kan heve moralen igjen. Og igjen. For bare hvis vi jobber sammen, endrer oss lokalt og globalt, kan vi nå målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

