Idrett foran natur og miljø

Rita & co. liker å fremstille seg som opptatte av klima og miljø. De kjører tungt på symbolpolitikk som antibilisme, kollektivtrafikk og utbygging av sykkelveier. Hvor dypt det egentlig stikker, er jeg imidlertid usikker på. Over de senere årene har man brukt flere titalls millioner på å hugge trær til fordel for asfaltløyper for rulleski i området rundt Granåsen. Er det så mange som noen titalls mennesker som har «behov» for disse løypene, eller er det færre?

Nå raserer man enda mer av skogen i området rundt for å forberede et VM ingen andre i hele verden ønsket å arrangere. Jeg vil gjerne ha svar på følgende: Hvor mange trær har måttet og vil måtte bøte med livet i forbindelse med dette? Hvor mange små og store dyr og fugler er drept eller fordrevet fra sine leveområder? Hvor mange milliarder insekter og småkryp er tilintetgjort, og har mistet sine leveområder? Hvilke tiltak gjøres for å klimakompensere tapet av skog og for å erstatte tapt natur og dyreliv?

