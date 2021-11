Kjære busspassasjerer, her er noen råd til god pendlerkultur

Adressa har et ansvar for å la så mange som mulig komme frem med sine meninger

Saken oppdateres.

Hei, kjære busspendler. Jeg ønsker å komme med en liten oppfordring til deg og dere som busser i Trøndelag. Jeg tar bussen nesten hver dag, og trives med det. Kommer meg raskt inn til sentrum og slipper å tenke på parkeringsplass og bompenger. Nå har jeg verken lappen eller et disponibelt kjøretøy for hånden. Så bussen er et must for meg.

I den tiden jeg har tatt buss, så har jeg lært meg noen gode vaner for å skape en god busstur til og fra hjemmet. Vaner som forenkler bussturen for både meg og andre reisende. En vane er å beregne god tid for å rekke den avgangen jeg må rekke for å komme tidsnok til destinasjonen. Ikke alltid mulig i alle tilfeller, men det hjelper for å ikke komme for sent til legetimen eller møtet på jobben.

En annen vane som jeg også hele tiden har i bakhodet, er når jeg skal om bord på bussen: Jeg stiller meg på den ene siden av bussen for å la folk få komme av før jeg stiger på. Jeg velger å ikke trenge meg inn på bussen før de som skal av, har fått gått av bussen. Det gjør alt mer effektivt for både meg og andre reisende.

Ellers så er det fint å vise sunn respekt for andre reisende. Kommer det for eksempel noen som har større behov enn meg for å sitte, så er det meget raust å reise seg og gi plassen til dem som måtte trenge den mer enn meg. Raushet er en kjempefin egenskap, også i kollektivtrafikken. Vis også hensyn til mennesker med nedsatt funksjonsevne og reisende familier. Håper vi alle kan gjøre kollektivreiser i Trøndelag enda bedre ved å vise god pendlerkultur når vi reiser kollektivt i Midt-Norge. Kjør pent alle sammen!

