Meninger og debatt i Adresseavisen

Saken oppdateres.

Tidligere hadde Adresseavisen et åpent, liberalt og godt opplegg for meninger og debatt i avisa. Før kunne avisas lesere kommentere og diskutere både avisas nyhetsartikler, kommentarer, lederartikler, kronikker, i nettavisa, og til og med få inn motinnlegg under Ordet fritt i papiravisa. Men nå i senere tid har vi opplevd at disse mulighetene for meningsytringer i betraktelig grad er blitt strammet inn.

Det startet med begrensninger ved å få inn motinnlegg i papiravisa da disse måtte «tynes» ned til et minimum av bokstaver og tegn. Det fortsatt med at man ble fratatt muligheter til å kommentere nyhetsartikler, for så å gå til at man heller ikke kunne kommentere avisas egne ledere, kommentarer og kronikker i nettavisa. Man skyldte da på «tekniske problemer», og opprettet deretter forumet «Midtnorsk debatt» på nett, hvor også avisens egne lesere kunne komme med sine meninger og debattinnlegg i tillegg til avisens egne kommentarer, kronikker og lederartikler. Og der var det i utgangspunktet mulig å kommentere alle innleggene inntil det også her ble stengt for kommentarer til samtlige meningsinnlegg, igjen med begrunnelsen «tekniske problemer».

Undertegnede er klar over at man i Adressa nå har etablert seg på Facebook for meningsytringer, men dette er et svært rotete og uoversiktlig opplegg som på ingen måte erstatter det man hadde tidligere. Adresseavisen har som den største medieaktør i Midt Norge en betydelig makt til å sette dagsorden og påvirke befolkningens meninger og holdninger. Men avisas ledelse må også forstå at de har et betydelig ansvar for å la så mange som mulig komme frem med sine meninger.

Man kan undres over at det nå bare er noen ytterst få privilegerte og utvalgte kommentatorer, kronikkforfattere og lederen i Adresseavisen som får stor spalteplass og meningsmakt uten at leserne får mulighet til å kommentere deres meningsinnlegg ved å komme med motinnlegg. Slik det er i dag, er det direkte misvisende å kalle Adresseavisens debattforum for Midtnorsk debatt, da det overhodet ikke gis rom for noen debatt slik forumet fungerer for tiden!

Har Adresseavisen tenkt å fortsette som nå, eller har de planer om et mer demokratisk opplegg med større grad av ytringsfrihet ved at avisas lesere bedre slipper til, slik at man får en reell debatt på bakgrunn av avisas egne og andres debattinnlegg?

