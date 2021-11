Oppgitt mor: Alt er ikke bra

Adressa har et ansvar for å la så mange som mulig komme frem med sine meninger

Skutt mann tilbake på åstedet: - Jeg får flashbacks og ser for meg våpenet

Hvor kom all skolesmitten fra? Nå innrømmer FHI at noe gikk galt

Her møter Børge Brende klimakonferansens viktigste person

Her kommer et nødskrik fra helsesekretærer på fastlegekontor

Adressa har et ansvar for å la så mange som mulig komme frem med sine meninger

Saken oppdateres.

Onsdag 3. november forteller Adressa meg at hele 214 personer ble smittet av korona i Trondheim i går. Av disse er 46 personer i aldersgruppen 0-10 år og 92 i gruppen 10-20 år. I går ble jeg da vitterlig også informert via meldeboka om smitte på hele fire trinn på barneskolen hvor barnet mitt er elev.

LES OGSÅ: Fortvilt helsesekretær: Stopp fraværsgrensen!

Hurtigtester er sendt med barna hjem, med bruksanvisning på hvordan vi skal gå frem. Det som kan virke som en enkel test for en voksen person, medfører imidlertid ofte fortvilelse hos barna. De ikke kan forventes å ha samme pragmatiske forhold til en slik test som de som er eldre. Men det er altså slik landets småbarnsforeldre må forventes å forholde seg fremover, nå som den voksne befolkningen for en stor del er vaksinert. «Denne aldersgruppen har lav sykdomsbyrde og bidrar relativt lite til smittespredning.», leser jeg hos FHI. Mon det.

LES OGSÅ: Anbefaler bruk av munnbind i Trondheim igjen

Trondheim står nå like fullt midt i det største smitteutbruddet så langt i vår koronakarriere, og det er ungene det nå går utover. De samme ungene vi har forsøkt å skåne mot skremmebilder og uro i ett og et halvt år nå. Men enkelt har det ikke vært når pandemien gjennomsyrer hele vår hverdag. Og en må kunne anta at mange barn synes det er skremmende å kunne bli smittet av korona og å leve i stadige smittesituasjoner på skolen.

Det er ikke første gang vi har smitte på skolen, selvsagt, og vi har vært gjennom flere runder med karantene, testing og hjemmeskole for å unngå ytterligere smitte i befolkningen. Himmel og hav som vi har stått på for å gjøre vår del. Kohorter, håndvaskbonanza, munnbind både foran og bak, minimal sosial kontakt, avlyst juleferie hos mormor, avlyst påskeferie hos mormor, null besteforeldrebesøk på nesten et år, nedskalerte bursdagsfeiringer, avlyste fritidsarrangement og nedskalerte fritidsaktiviteter. Ikke sjeldent på grunn av voksne mennesker som tidvis er trøtt av pandemi og unner seg en fest likevel.

LES OGSÅ: Wolden om fraværsfloken: - Skal det gjøres, så må det gjøres nå

Det kjennes dermed litt underlig at nå som ungene står for tur hva smitteboom angår, så drøyes det med tiltak for å få ned smitten. Enkelt er det naturligvis ikke, det er forståelig. Mange har ofret mye, som kulturliv og uteliv og politikerne fremstår forsiktige med å gjøre noen brå bevegelser. «Vurderer tiltak,» leser jeg i Adressa, og variasjoner over dette. Og i går kom da endelig tiltaket. Trommevirvel … tata!: Anbefaling av munnbind der hvor det ikke er mulig å holde én meters avstand!

Hah! Den satt! Nei, den gjorde jo ikke det. Et forholdsvis mildt tiltak som kun omfatter den voksne befolkningen. Har foreløpig vanskelig for å se hvordan smitten på skolene vil påvirkes av dette. I mellomtiden går ungene på skole og i barnehage som før, og vi foreldrene stålsetter oss og krysser fingre og tær for nok en negativ hurtigtest.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !