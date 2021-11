Krever at Støre stopper busskutt

Blir du stresset av small talk på jobb? Her er ti tips for å mestre det

- Jeg er rasende og forbanna for at det ikke skjer noe med fraværsgrensa

Norge er bygd på oljen. Derfor har vi et moralsk ansvar for å hjelpe

Saken oppdateres.

Færre har reist kollektivt i pandemien, og naturlig nok har derfor kollektivselskapenes billettinntekter stupt. Derfor har det blitt bevilget betydelige midler fra Solberg-regjeringen til fylkeskommunene som kompensasjon for tapte billettinntekter. Sånn kunne kollektivtrafikken opprettholdes. Nå virker det som om Støre-regjeringen struper pengepungen, og AtB er allerede i gang med å planlegge kutt.

LES OGSÅ: Ingen løfter fra ny regjering for å unngå busskutt

Pandemien har hatt stor innvirkning på vårt reisemønster. For Venstre og den blågrønne regjeringen har det vært svært viktig å opprettholde kollektivtrafikken gjennom pandemien. Det har vi gjort både fordi at de som må reise kollektivt til jobb skulle kunne gjøre det uten trengsel, men også fordi alle skulle være trygge på at bussen fortsatt går når pandemien er over.

Det tar tid før passasjerene er tilbake på buss, trikk og båt etter halvannet år med mye hjemmekontor, og mer bilkjøring til jobb. Vi ser også at smittetallene fremdeles går opp og ned. Et kutt i rutetilbudet nå vil være svært alvorlig, og vil gjøre at færre reiser kollektivt i hverdagen både på kort og lang sikt.

LES OGSÅ: Statsbudsjett kan gi busskutt: – Katastrofe

Den avgåtte regjeringen har vært tydelig på at man har fulgt situasjonen tett – og har levert og fulgt opp med ekstra penger til kollektivselskapene hele veien. Det forventer vi at den nye regjeringen følger opp, og at Støre stiller opp med en forlengelse av ordningen med kompensasjon for tapte billettinntekter så lenge det er behov for det.

LES OGSÅ: Flere sniker på bussen under koronapandemien

Venstre har jobbet for, og lyktes med, bedre og billigere kollektivtrafikk. Nå kan kollektivtilbudet bli både dyrere og dårligere. Det er alvorlig. Vi registrerer at den nye regjeringen også sier at de følger utviklingen tett, og forventer at det betyr at de faktisk stiller opp med de ekstra pengene. Vi krever at den nye regjeringen fortsetter å kompensere kollektivselskapene for tapte billettinntekter så lenge det er behov, så vi unngår kutt i rutetilbudet. Vi skal framover, ikke bakover.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !