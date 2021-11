Vi har mer debatt i Adressa nå – men kanskje den har blitt litt annerledes?

Nortura punger ut mer til styrelederen enn Equinor: – At det går an, sier overflødig kjøttskjærer

Norge er bygd på oljen. Derfor har vi et moralsk ansvar for å hjelpe

Blir du stresset av small talk på jobb? Her er ti tips for å mestre det

- Jeg er rasende og forbanna for at det ikke skjer noe med fraværsgrensa

Norge er bygd på oljen. Derfor har vi et moralsk ansvar for å hjelpe

Saken oppdateres.

Tusen takk for innlegg fra Ola Erik Fossland, som er en hyppig bidragsyter i våre debattspalter. Han spør om våre kommentarfelt. Det stemmer at vi for tiden ikke har en fungerende løsning, og dette skyldes tekniske årsaker. Adresseavisen, som er en del av Polaris Media, bytter ut plattform og publiseringssystem på adressa.no. Det betyr at vi også bytter ut vår løsning for kommentarer under artikler. I mellomtiden har vi brukt Facebooks alternativ, men selskapet har gjort tekniske endringer som gjør at løsningen ikke fungerer på nettaviser i hele Europa. Vi håper på tålmodighet i perioden det tar å få opp en egen debattløsning.

LES OGSÅ: Meninger og debatt i Adressa

Fossland tar også opp det han mener er «begrensninger» ved å få inn motinnlegg. Her har vi ikke lagt oss på en mer restriktiv linje enn før – tvert imot publiserer vi nå langt mer enn før på midtnorskdebatt.no. Vi har alltid hatt tegnbegrensninger for lengde på debattinnlegg, og det kommer vi til å fortsette med. For å ha en god og variert debatt mener vi det er lurt å gjøre et utvalg. Vi har ikke kapasitet til å ta inn alle innlegg vi får tilsendt, og vi tror også viktige og engasjerende debatter fort kan drukne dersom strømmen av innlegg blir for stor.

Avslutningsvis spør Fossland: «Har Adresseavisen tenkt å fortsette som nå, eller har de planer om et mer demokratisk opplegg (…)?». Som nevnt jobber vi med å få på plass en kommentarfelt-løsning. Vi beklager at dette tar tid! Når det gjelder praksisen rundt debattinnlegg, utvikler vi den stadig. Den siste tiden har vi satset på nye, unge stemmer, som i den pågående skrivekonkurransen for ungdom. Vi har også hatt flere andre satsinger for å få inn nye stemmer. Vi håper Fossland vil følge og delta i debatten vår videre, selv om den kanskje er litt annerledes enn før.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her !

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !