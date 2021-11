Hvorfor midlertidighet er et problem i akademia

Kritisk til Helseplattformen: Det koster like mye som et lokalsykehus!

Den grunnleggende ideen er at de døde innvirker på livet her og nå

Saken oppdateres.

Vil du bli forsker, kan du like gjerne innse det først som sist: Midlertidighet er normen i akademia. Du må tåle å stå med midlertidige kontrakter i årevis, være klar til å skaffe din egen lønn og etter hvert lønn til de du skal lede også. Du må tåle å stå i beinhard konkurranse med dine kolleger og venner om forskningsmidler. Og ved utgangen av året må du tåle at du, eller noen rundt deg, ikke lenger har jobb. Slik har det vært i årevis, og det er all grunn til å tro at dette ikke vil forandre seg med det første.

LES OGSÅ: Vi kan ikke ha forskere på legd

Midlertidighet i akademia er ikke universitetenes feil (i alle fall ikke bare deres feil). Forskning i Norge og i resten av verden er designet slik at midlertidighet er normen og faste stillinger nesten ikke finnes. Årsaken ligger i finansiering av forskning. Forskning finansieres ved utlysning av midler som forskerne må søke på. Utlysningspotten skal dekke både forskningen og lønnen til forskerne. Én utlysning dekker vanligvis lønn i 2–5 år. Dersom vi virkelig vil få slutt på den utbredte midlertidigheten, må vi fullstendig retenke hvordan forskning finansieres.

LES OGSÅ: NTNU har vært versting, men det siste året har noe skjedd

Hvem som får lov å forske, har mye å si for hva slags kunnskap eller verdi samfunnet får for pengene. Vi må ikke lure oss selv til å tro at dagens finansieringssystem gjør at de dyktigste eller klokeste fortsetter som forskere, eller at det er de beste og smarteste prosjektene som vinner midler.

Men å redesigne systemet for forskningsfinansiering står neppe i Hurdalsplattformen, og vi er nok ikke klare til å gjøre det heller. Enn så lenge kan regjeringen fortsette å legge press på universitetene, som kan gjøre så godt de kan. Men så lenge forskerne selv må skaffe lønn for de neste tre årene, vil det ikke utgjøre stort.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !