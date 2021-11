Tiltnes reiser en viktig debatt om å ta bærekraftige valg

Kritisk til Helseplattformen: Det koster like mye som et lokalsykehus!

Saken oppdateres.

Andrea Hegdahl Tiltnes peker på viktige problemstillinger i kommentaren «Klimakrisen er her, men vi fortsetter å kjøpe billig ræl fra Kina». Samtidig som verdenslederne diskuterer de store spørsmålene i Glasgow, er det betimelig at hun tar tak i vårt eget forbruksmønster og valgene vi har og tar i hverdagen.

«Å kjøpe brukt, reparere, sy om eller finne det man trenger etisk produsert i de mest mulig bærekraftige materialene, er for tungvint eller komplisert for de fleste av oss», skriver Tiltnes og peker på en hektisk hverdag som mange av oss kan kjenne oss igjen i. Vi tror Tiltnes har helt rett i at om det er enkelt å velge bærekraftig, så gjør folk det. Hun trekker frem flere gode eksempler på løsninger, som verdens første gjenbrukssenter ReTuna i Eskilstuna i Sverige. Et forbilledlig senter, som vi i Trondheim Renholdsverk har vært på besøk hos og latt oss inspirere av.

Men ting skjer her i byen også! I år åpnet vi i Trondheim Renholdsverk Brukom på Nyhavna, et tusen kvadratmeter stort ombruksmarked med møbler, kjøkkenutstyr, sportsutstyr, musikk og bøker, leker og barneutstyr og mye mer. Varene får vi inn fra byens innbyggere på gjenvinningsstasjonen på Heggstadmoen. Brukom har foreløpig ikke klær, men det er noe vi håper å få på plass etter hvert. På Nyhavna er vi i ferd med å skape et aktivitetshus for ombruk og sirkulærøkonomi. Du skal både få tak i det du trenger og samtidig få konkrete tips til hvordan du tar vare på tingene dine, og dermed kaster mindre.

Hvert år kaster Trondheims befolkning mellom 60 000–70 000 tonn avfall. Kun én prosent av det gjenbrukes. I Trondheim er målet at vi skal nå fem prosent ombruk innen 2030. Det tilsvarer en økning fra 3 til 17 kilo per innbygger. Vi skal gjøre vårt for at det er lettest mulig å få til mer ombruk i årene fremover. For å få til det må alle gode krefter trekke sammen.

Det gleder oss at flere nye aktører innen ombruk, reparasjon og redesign har dukket opp rundt om i byen de siste årene, i tillegg til bruktbutikkene som har vært en del av bybildet i årevis. Vi heier på dem og samarbeider gjerne! Tiltnes reiser en stor og viktig debatt som vil være høyt på dagsorden i mange fora i tida fremover. I bunn og grunn handler det om hvordan vi som samfunn legger best mulig til rette for at folk kan ta bærekraftige valg i travle hverdager. Vi ønsker debatten og alle innspill velkommen. Vi vil gjøre vårt for å bidra best mulig!

