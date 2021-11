Den grunnleggende ideen er at de døde innvirker på livet her og nå

«Nå må det ryddes opp i lønnspolitikken for toppledere i staten», krever lederen i Adresseavisen (2/11). Begrunnelsen er at altfor mange toppledere i staten tjener for mye, og dessuten at de tjener mer enn statsministeren. For de er kanskje ikke så fantastisk flinke at deres kompetanse og arbeidsinnsats rettferdiggjør den høye lønnen?

Det er det vanskelig for oss utenforstående å ha noen velbegrunnet mening om. Og loven om tilbud og etterspørsel kommer man neppe utenom når det gjelder lønnsfastsettelse på dette nivået. Men selvsagt går det an å oppfordre til moderasjon.

Allikevel må det være lov å mene at statsministeren i Norge tjener altfor lite. Lønnsmessig bør statsministeren, i kraft den uhyre viktige jobben han eller hun utfører for oss alle, alltid ligge høyt over de vanlige topplederstillinger i staten. Det kan det da ikke være så vanskelig å få til! Topplederne har sikkert fått mer enn nok, og har fått mye fra før! Nå er det vanlige statsministre sin tur!

