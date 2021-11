Trondheim - inderlig vakre Trondheim

Den grunnleggende ideen er at de døde innvirker på livet her og nå

Jeg har hatt æren å bo i trønderhovedstaden i snart 20 år. Det betyr at jeg både har et eksternt perspektiv, men samtidig blitt en del av kulturen som preger Trondheim. Jeg har selvfølgelig aldri byttet fotballag. For seriøst, på det området så handler det om – ja jeg kan bytte kvinnfolk bolig og bikkje -men potetene er til de grader gjenfrosset i Orkdal til at ærede postulatkonge og trenerlegende har mulighet til å plukke de opp før jeg bytter lag.

Ole Paus formidlet en gang at Vestlandets hovedstad ikke var en by, men en tilstand. Der blir selvironi matet inn med morsmelka. Når deres fremste fotballag er Brann, så lærer man selvironi. Men Trondheim, ærede trønderhovedstad. Det er to ting som ikke passer i dette bildet. Det ene er navnet Trondheim, Trondhjem, byen er for meg Nidaros, for pokker. Det er Domen, ishockeylag og sjokoladeprodusent som har forstått det.

Jeg bytter aldri fotballag eller øl, men gud bedre jeg har skiftet når det gjelder godis. En Stratos fra Nidar er livskvalitet i hver bit. Det andre er hvordan «Trondheimsnatt» til Åge ikke har blitt nasjonalsang. For uansett om man ser Munkholmen der ute skinne i gull, eller blir kort sagt «wow» av å se Domen, så er det noe av det vakreste som er å se.

Men det er ting som gjør at jeg undrer. Det henger liksom ikke på greip. Det var et oppslag om ei kvinne iført tights og genser som ikke var «innenfor» hos treningssenter. For hun skal ha vært, etter deres oppfatning, «for utfordrende». Tights og genser «for utfordrende»? Hvilket tankesett eller univers kommer dette fra? Samtidig er det nyhetsoppslag om nakengolf. Så naturlig klesplagg i forbindelse med trening er absolutt nei, nei. Derimot at enhver kan stille opp og dingle med kølla, ja golfkølla altså. Samt smashe noen baller, ja golfballer altså. Og hvor ønskelig er det å forklare nærmere hvis en hårete herremann utbryter gladelig «hole in one», og bøyer seg fremover er helt uproblematisk.



Men selv med problemer med å forstå noe av lynnet i trønderhovedstaden, så er det veldig enkelt å få ta del i den rausheten og toleransen som råder. Trondheim er i norsk målestokk en stor by, men med sitt hjerte har den småby-sjel. Når mange har hverdager som innebærer «deadline» på alt mulig, så er det forståelig at man mener det ikke er tid for å stoppe opp. Bare puste ut og observere. Men hvis man klarer å gjøre det, så vil det være mulig å observere mye vakkert og rørende.

Nå er det like før en ny høytid, og det vil selvfølgelig bli stort press på butikker og kjøpesenter. Det handler om å sikre seg materielle goder. Tilbud på ditt, tilbud på datt, og med fulle handlevogner. Men hvis man klarer å stoppe opp, så er det mulig å oppleve det rørende vakre. Jeg var en av dem som sto ved innganger med et blad i hånda, som jeg forsøkte å selge.

Men salg eller ikke salg, jeg fikk æren å oppleve mye vakkert. Som den nydelige rubinen som var få år gammel i denne verden, men som var meget stolt av sykkelen. Som hu «bæssmor» hadde kjøpt. Eller så kan det være det eldre paret på City Syd, hvor det regnet slik at kun bergensere kunne føle seg hjemme. På vei ut døra overlot herren handlevogna og slo opp paraplyen. «Må jo pass på kjerringa,» var meldingen. At de ikke kjøpte et blad, spilte ingen rolle.

I dagens samfunn er det kanskje ukjent, men før i verden så var det noe som het «kvinner og barn først». Denne herren representerte dette. Kom han til å bli søkkbløt før de kom til bilen? Du behøver ikke være romforsker for å vite svaret på det. Men for han spilte det ingen rolle. Men som sagt, det handler i bunn og grunn om å klare å stoppe opp. Observere. Da vil du ha mulighet til å se Trondheim – inderlig vakre Trondheim.

