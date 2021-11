Ventetid for gammel dame

Den grunnleggende ideen er at de døde innvirker på livet her og nå

Saken oppdateres.

Nå er det snart uke 46 og jeg undrer. I vår søkte jeg hjelp fra ergoterapitjenesten, via Nav for min gamle mor. Hun har vært nesten blind i mange år, men på tross av dette klarer hun seg hjemme alene. Siden jeg hadde hørt om muligheten til å få lyssetting i hjemmet, som kanskje kunne gjøre det lettere for henne å orientere seg, søkte jeg om dette. (Det er ikke bare å kjøpe lamper å plassere her og der). Det ble innvilget og hun skulle få besøk av synsterapeut.

LES OGSÅ: Oppgitt over dårlig gatebelysning

Toppers! Når? Jo i uke 46, om syv måneder. Jeg skjønner at det er få synsterapeuter i kommunen, og at de dermed har ventelister. Her er syn prioritert som nummer tre. Jeg skjønner derimot ikke at det ikke går an å gjøre enkeltvurderinger.

Jada jeg skjønner at flere enn meg vil ønske å gå utenom ventelista og «tale sin egen sak», som oppleves som viktigere enn alle andres. Men, min mor blir 100 år i desember, når hun er så gammel, er syv måneder lenge å vente. Hun har vel ikke all verdens år igjen å leve, og det hadde vært fint å få noe hjelp mens hun ennå er i stand til å bo hjemme.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !