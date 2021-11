Vi skal satse på psykisk helse

Saken oppdateres.

Under pandemien har vi lært mye om styrken og svakheten i helsetjenesten vår. Vi har sett at vi trenger en satsing på psykisk helse – spesielt for barn og unge. Helsetjenesten og de dyktige fagfolkene som jobber der, har strukket seg langt under pandemien. Ikke minst de som har behandlet alvorlig syke pasienter med covid-19 på sykehusene og sykehjemmene, og de som har drevet med testing og smittesporing fra tidlig morgen til sen kveld ute i kommunene.

LES OGSÅ: Ny rapport om hjelpen til barn og unge med psykiske problemer

Men det er mange andre fagfolk som har strukket seg langt og lenger enn langt det siste halvannet året. Mange av dem som jobbet med psykisk helse og rus i spesialisthelsetjenesten og kommunene, var presset fra før. Under pandemien opplevde de at presset økte ytterligere. Flere enn tidligere søkte hjelp, og mange av dem var sykere enn tidligere. Økningen var spesielt stor blant barn og unge som strevde med alvorlige spiseforstyrrelser.

Vi har snakket mye om at vi ønsket å satse på psykisk helse når vi kom i regjering. Erfaringene fra pandemien viser hvor viktig en slik satsing er. I regjeringsplattformen prioriterer vi en opptrappingsplan for psykisk helse som omfatter både kommunene og spesialisthelsetjenesten, både forebygging og behandling. Mye fungerer godt, men vi må styrke tjenestene for å møte utfordringene vi ser. Det trengs både en styrking av lavterskeltilbudet i kommunene og tilbudet til dem som trenger langvarig psykisk helsehjelp.

LES OGSÅ: - Enhver som leser denne rapporten, blir bekymret

Vi vil øke behandlingskapasiteten innen psykisk helsevern og stoppe nedbyggingen av døgnplasser. Barne- og ungdomspsykiatrien og de distriktspsykiatriske sentrene skal styrkes. Det er spesielt viktig for oss å sørge for at barn og unge som strever får rask og god hjelp.

Pakkeløsningene i psykisk helsevern skal erstattes med løsninger som er mer tilpasset brukergruppen, basert på tillit til fagpersonenes vurdering. Pasienter med langvarige psykiske problemer, rusproblemer eller begge deler skal få sikret retten til en koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet. Vi skal forbedre samarbeidet og arbeidsdelingen mellom helse og politi om mennesker med psykisk sykdom som kan være til fare for seg selv og andre.

De som trenger hjelp, enten det er i kommunene eller spesialisthelsetjenesten, må bli møtt på en god måte. Noen av dem som blir henvist til psykisk helsevern opplever å bli avvist. Det trenger ikke bety at de ikke får hjelp. Mange av dem kan få hjelpen de trenger i kommunen. Vi må gi folk riktig hjelp på riktig sted til riktig tid. Men vi må også sørge for bedre henvisninger og bedre vurderinger av dem. I regjeringsplattformen sier vi at vi ønsker at erfarne spesialister skal delta i vurderingen av alle henvisninger til psykisk helsevern. Vi har et mål om at alle som blir henvist, skal få tilbud om en samtale.

Tjenestene i kommunene må bli bedre. Det er viktig at mennesker som strever psykisk, får rask og god hjelp der de bor. Fastlegene må få bedre tid til å følge opp pasientene sine. Vi ønsker også å bygge opp flere lavterskeltilbud der det er mulig å søke hjelp uten henvisning fra fastlege.

LES OGSÅ: Hver kveld klemmer hun hodeputa til Maria og sier god natt til en datter som ikke lenger lever

Helsestasjonene og skolehelsetjenesten skal styrkes gjennom en opptrappingsplan som vi vil utarbeide i samarbeid med kommunene. Det er jo her vi må satse for bygge god helse og forebygge helseplager: På jordmødre som trøster skrikende nyfødte barn og slitne nybakte foreldre og på helsesykepleiere som møter rødmende tenåringer som vrir seg i stolen og lurer på om de skal tørre å spørre om det de lurer på.

God psykisk helse og trivsel skapes på alle arenaene der mennesker lever livene sine: I barnehager, på skoler og universiteter, på arbeidsplasser og idrettsplasser, der det spilles teater og sjakk. Folk trenger folk. Det har vi ikke minst forstått det siste halvannet året. Lange perioder med hjemmekontor og hjemmeskole, stengte treningssentre og avlyste fritidsaktiviteter har ført til dårligere fysisk og psykisk helse for mange. Vi vil støtte opp under de små og store fellesskapene og møteplassene som er viktige for den fysiske og den psykiske helsa – både de i offentlig og de i frivillig regi.

LES OGSÅ: Maria-saken viser hvordan det i verste fall kan gå

LES OGSÅ: Nå er de ansatte utrygge. Dette rammer tilbudet til alvorlig syke unge

Under pandemien har vi sett styrken i helsetjenesten vår: At vi får god helsehjelp fra dyktige fagfolk uansett hvem vi er og hvor vi kommer fra. Vår felles helsetjeneste er en viktig årsak til at vi har kommet oss så godt gjennom pandemien. Nå skal vi bruke det vi har lært til å gjøre den enda bedre.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !