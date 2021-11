Erling Moe og domstolreformen

Finn fra Trondheim ble fløyet til Danmark for et spesielt kongelig oppdrag

Saken oppdateres.

Erling Moe har en fortid i Domstoladministrasjonen (DA). DA overbeviste Domstolkommisjonen om at små og mellomstore tingretter bør nedlegges. Stortinget syntes det var drastisk. Et borgerlig flertall vedtok en mellomløsning: I vår ble 37 tingretter nedgradert til «rettssteder» og innlemmet i 23 store tingretter. Dette er reformen i et nøtteskall.

LES OGSÅ: Trøndelag tingrett bør bestå

Sentralisering: «Rettsstedene» er bemannet, men sorenskriverne der ble degradert til vanlige dommere over natten. Vinneren er DA. Som nå forholder seg til 23 tingretter, mot tidligere 60. DA får frigjort mye tid som ble brukt til å yte domstoler service.

Byråkratisering: De gjenværende tingrettene har fått merarbeidet med å fjernstyre «rettsstedene». Stikkord er budsjett, personalledelse, fordeling av saker og kontroll. Sorenskriverne må reise mer, og har ikke lengre tid til å dømme.

Industrialisering: Reformen skal bidra til effektivitet. Spesialisering og «masseproduksjon». Mye taler for at man først burde avklart fremtiden for foreldretvister og barnevernssaker.

Moe mener at dommere blir dyktigere i store domstoler. Det er en myte. Tingrettsdommeren har en ensom jobb. Det er bannlyst å diskutere pågående saker over lunsjbordet. Rettssikkerheten styrkes best ved å avskaffe de unge og uerfarne dommerfullmektigene, som avgjør hver tredje sak.

Domstoler kan avlaste hverandre på andre måter enn ved fusjon. Reformen ble møtt med kraftige protester. Den er inngripende og basert på en firkantet, overordnet plan. Den nye regjeringen akter å gjøre det som den forrige forsømte: Lytte til kommunene, sorenskriverne og de tillitsvalgte. Sammenslåinger skal vurderes enkeltvis og baseres på enighet.

LES OGSÅ: Mener domstol-leder går for hardt ut: - Han kupper prosessen

Peter Frølich (H) kaller det «reinspikka tull» (Aftenposten 8.10), og Moe (V) taler om «symbolpolitikk» (Adresseavisen 26.10). Men det handler om respekt for Distrikts-Norge og dommernes uavhengighet. Jeg spår langvarig uro: At «rettssteder» bare blir en mellomstasjon før nedleggelser. Når husleieavtaler utløper og medarbeidere pensjoneres.

