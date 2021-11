Influenserne opererer i en lukrativ gråsone

Meteorologen har gode nyheter for to av de neste dagene

Scoringsshow, skade og seier for Holand Pettersen – norsk 40-29 over Nederland

Saken oppdateres.

En stor andel unge jenter føler seg nedstemt av kjøpepresset fra influenserne. Samtidig får gråsonen mellom kommersielt og ikke-kommersielt innhold leve fritt. Hvor går egentlig grensen? Unge legger seg i dag med mobiltelefonen på puta. En nærmest uendelig tilgang til produkter er kun et lite tastetrykk unna. Det er ikke uvanlig å sovne til en influenser som forteller deg hvor fantastisk du blir med noen dråper selvbruningskrem. Det er heller ikke uvanlig å våkne til at den samme influenseren snakke om noen nye barberhøvler. Kanskje har du til og med våknet midt på natten og fått enda et produkt på netthinnen.

LES OGSÅ: Sophie har overtatt etter Bjørnson

Hele åtte av ti jenter sier de opplever kjøpepress, ifølge en fersk undersøkelse fra Norstat gjennomført for Danske Bank. I den samme undersøkelsen forteller hele én av tre at de blir nedstemt av all reklamen de eksponeres for. Tallene taler for seg, og konsekvensene av influensernes faktiske økonomiske påvirkning på unges liv, er tydelig.

Noe av det mest bekymringsfulle her er gråsonene influenserne opererer under. For at det skal fremgå klart at det er reklame i innlegget, skal det ifølge markedsføringsloven merkes med fremtredende plassering, tydelig skrift, og stor nok skriftstørrelse. Det betyr altså at reklamemerkingen bør være blikkfanget i innlegget.

LES OGSÅ: Influensere for krass kritikk for ny nettbutikk

En rask scroll gjennom Instagram forteller oss en helt annen historie. Reklamemerking er hos mange godt skjult, enten i lange tekster, eller med de to små bokstavene «ad». Hvordan dette kan defineres som blikkfang forstår jeg ikke. Paradokset er at jo mer influenserne skjuler reklamen, jo mer virkningsfull ser den ut til å være på oss forbrukere. I takt med influensernes gråsonereklamer øker deres popularitet. Ifølge tall fra Mediebyråforeningen er influenserne den gruppen som vokser hurtigst i reklamemarkedet med en økning på 129,5 prosent fra i fjor. Mange av influenserne tjener millioner av kroner årlig. Hva er det egentlig de tjener disse pengene på?

Én av tre jenter handler mer enn de trenger. Bak dette ligger all reklamen, rabattkodene, «kjøp nå og betal senere»-løsningene som de blant annet eksponeres for fra influenserne. Unge er også spesielt sårbare for kredittbruk. Tall fra Norges største inkassoselskap, Kredinor viser at nordmenn har blitt bedre betalere gjennom pandemien, bortsett fra de yngste mellom 18 og 25 år. Her har faktisk inkassogjelden økt det siste året.

Det er Forbrukertilsynets oppgave å regulere influenserne. Det finnes eksempler på bøteleggelser. Men eksemplene er fortsatt få og det finnes et hav av eksempler på at svært mange lovbrudd passerer. Mens vi venter på kvassere klør fra Forbrukertilsynet, kan vi oppfordre forbrukerne til å ta saken i egne hender. I Danmark hevder professor i markedsføring fra Odense at kritiske forbrukere har begynt å gjennomskue influensernes personlige anbefalinger som ren og kjær reklame. Jeg håper vi ikke er så langt unna.

Vær klar over at influenseren er på jobb og tjener penger på valgene du tar når du velger å kjøpe et produkt de reklamerer for. Det oppleves kanskje som veldig personlig og privat. Men husk – influenseren er ikke venninnen din. De prøver å selge deg noe. I mellomtiden må jeg oppfordre til å se nøye etter når du er på sosiale medier, om innlegget er reklame, eller ikke. Så gjenstår det å se hvor lenge hjemme-alene-festen får fortsette.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !