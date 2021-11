Krisesenteret i Trondheim er 40 år

Finn fra Trondheim ble fløyet til Danmark for et spesielt kongelig oppdrag

Det som startet som «Krisetelefon for mishandla og voldtatte kvinner», drevet av frivillige, er utviklet seg til å bli en profesjonell organisasjon med dyktige fagfolk og kompetente medarbeidere. I år er Krisesenteret i Trondheim 40 år.

I begynnelsen var det vanskelig å få gehør for at det skulle være behov for en slik tjeneste for voldsutsatte kvinner. I dag vet vi at fysisk og psykisk mishandling er et samfunnsproblem som rammer langt flere enn det enkelte offer. Vi vet at ikke bare kvinner og barn rammes, men også menn. Og vi vet at barn som vokser opp som vitner til vold, tar stor skade av det. Krisesenteret har i dag tilbud til alle disse gruppene.

Vi har heldigvis kommet dit at vi anerkjenner at offeret ikke skal bære konsekvensene alene. Vi har fått en bevissthet om at det finnes kvinner som lever med frykten for å bli sendt ut av landet dersom de forlater en overgriper, og at vi som samfunn har et ansvar for dem. Vi har utviklet omvendt voldsalarm som rettferdig nok begrenser overgriperens bevegelsesfrihet, i stedet for ofrenes.

Vold og overgrep skjer ikke i et vakuum. Det har store sosiale og samfunnsøkonomiske konsekvenser, og er derfor et klart samfunnsansvar. Fattigdom, traumer, psykiske vansker, avhengighetsproblematikk og isolasjon kan dytte mennesker som føler at de balanserer på grensen, over den.

Koronapandemien bidro til å forsterke de faktorene som ofte kan lede til vold i nære relasjoner. Når skolene og barnehagene stengte, skapte vi lukkede rom i samfunnet. Politi og hjelpesystem er avhengige av de felles åpne arenaene for å avdekke vold i hjemmet. Vanskelige forhold blir vanskeligere når man går oppå hverandre dag etter dag. FN rapporterer om en økning av vold mot kvinner og barn globalt i løpet av pandemien. Lokalt så vi en massiv økning av alvorlige barnevernssaker høsten 2020.

De som bemanner krisesentrene har gjort en enorm innsats for noen av dem som har betalt den høyeste prisen for koronatiltakene. De ansatte på krisesentrene har ikke fått noen applaus, men vi som har sittet tett på pandemihåndteringa, vet at krisesentrene i aller høyeste grad har bidratt med et helt avgjørende samfunnskritisk arbeid for samfunnets aller mest utsatte, under pandemien.

Vold i nære relasjoner er et sammensatt problem, og det finnes dessverre ingen enkle løsninger. Vi må som samfunn bli flinkere til å fange opp mennesker som trenger hjelp. Ikke bare ofrene, men også dem som står i fare for å bli voldsutøvere. Vi må se kritisk på de strukturene i samfunnet som bidrar til å opprettholde den onde sirkelen av vold og overgrep og gjøre kvalifisert og effektiv hjelp lett tilgjengelig for dem som trenger det.

Men ikke minst må vi fortsette å snakke om det, snakke om at vold og overgrep foregår fordi vi ser det ikke om vi ikke tror det. I barnehager og skoler må vi snakke om det. På arbeidsplasser og universitet. Vi må snakke om at det kan skje med hvem som helst. Og at det aldri er offerets skyld og det alltid finnes hjelp å få.

