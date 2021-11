Ingen parkeringsplasser for frivillige

Jeg vil ha en by fri for korona. Gjør som kommunen sier

Kjære Rita Ottervik! Fredag til søndag skal jeg med stor glede være en del av frivilligheten i Idretts-Norge. I storstua Trondheim Spektrum arrangeres både NM i taekwondo og Gjensidige cup for det norske herrelandslaget i håndball. Så dit kommer det mye folk.

Jeg bor i Trondheim og føler det er helt naturlig å stille opp når et NM skal gjennomføres på hjemmebane. Hele helgen går med, fra tidlig morgen til utpå kvelden. Oppmøte ulike steder i byen i løpet av dagen. Selv om det er hektisk, er det utrolig flott å få være med å arrangere et NM slik at utøvere fra hele landet kan møtes.

Men, dere har gjort det svært vanskelig for meg og mange andre, for vi har ingen plass å parkere. I kommunens satsing på kollektivtransport, har dere visst glemt at ikke alle bor i en radius på fem km fra sentrum. Mitt busstilbud består av fem avganger daglig mandag til fredag (siste buss klokken 16.30 fra byen og hjem) og ingen på helg. Og jeg bor kun 13 km fra hallen. Så jeg utfordrer deg til å være min reiseplanlegger for helgen. Lykke til!

Eller synes du det er helt innafor at vi må parkere i et p-hus i sentrum i tre døgn (som koster flesk) for å stille gratis opp for idretten? Snart er det jo ikke parkeringsplasser å oppdrive i sentrum heller, så det er bra det finnes kjøpesenter vi kan handle på.

Det er besteforeldre, familie og venner til deltakere, som bor i tilstøtende kommuner til Trondheim, som velger å være hjemme da adkomsten til Trondheim Spektrum blir for komplisert og tidkrevende. Trondheim Spektrum er et flott anlegg, men dessverre bedre tilrettelagt for menn i dress og slips som skal delta på messe og bo på hotell, enn idretten med sine utøvere og frivillige.

Regner med at du, Rita, tar turen innom NM-arrangementet i egen by. Men husk å ta buss eller bruk sykkel for det finnes ikke p-plasser, iallfall ikke for oss andre. Jeg og mange andre kommer aldri til å forstå meningen med å bygge en gedigen idrettshall uten tilgang på p-plass.

