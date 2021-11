Kortinnlegg: Jeg vil ha en by fri for korona

Jeg vil ha en by fri for korona. Gjør som kommunen sier

Jeg er en mann på 47 år, og jeg må si at nå begynner jeg å bli lei av koronaen som er så utbredt i Trondheim. Jeg håper at befolkninga i byen tar dette på alvor. Jeg synes alle må bruke munnbind. Da jeg var ute og handlet på City Lade, var det mange som ikke brukte munnbind. Jeg vil at smitten skal gå ned i Trondheim, og at vi får smitten bort for godt.

Jeg vil ha en by som den var før koronaen kom. Selv er jeg nøye med å sprite og vaske hendene, og jeg har tatt begge koronavaksinene. Jeg har så langt holdt meg frisk: Så hør på de som bestemmer i Trondheim kommune og ikke la det bli verre enn det er.

