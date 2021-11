Svar til Bragstad om sentrumsskolen

Jeg vil ha en by fri for korona. Gjør som kommunen sier

Det er ikke første gangen en oppdagelsesferd går gjennom den gamle skolegården, selv skulpturen Vaskekona har vært gjenstand for debatt. Trygve Bragstad svarer Signe S. Bekkvik i sitt innlegg med at Høyre har forutsatt at museet og miljøet rundt det består hvis brukerne ønsker det, Han later til å overse det faktum at et større og solid nettverk er godt etablert rundt Rødbygget.

Her finner vi Ressurssenter for Syn og Hørsel, dagtilbud for døve og døvblinde «Vaskeriet», Norsk Døvemuseum og lørdagskafé drevet av venneforeningen Døvemuseets Venner. Rødbyggets Akademiske forum for tegnspråklige (RAFT) hadde kontor her tidligere, men mistet det grunnet plassmangel. Det er ikke snakk om brukere, men om mennesker – både unge og eldre med tilhørighet til Rødbygget og stedets historie. Det er dessverre svært få igjen av slike steder i Norge, vi må bevare det lille vi har igjen.

Bragstad avfeier Bekkvik med at sentrumsskolen må gå foran for å oppnå et politisk mål om å trekke barnefamilier til Midtbyen. Et mål med mange mulige virkemidler, men Rødbygget er det bare ett av. Bragstad skriver videre at døvemuseet vil berike våre liv. Norsk Døvemuseum er ikke til for å berike, men for å formidle kunnskap og historie om døve og norsk tegnspråk – og en lang historie med systematisk undertrykkelse av en minoritet.

Det er behov for formidling av kunnskap og historie også om hvorfor samfunnet bygget opp barrierer for funksjonshemmede, og hva den motviljen for å bryte ned barrierene kommer av. Inkludering fordrer kunnskap som de fleste beslutningstakere mangler: NTNU og Statsbygg ble nylig anmeldt til Diskrimineringsnemnda for brudd på diskrimineringsloven om brukermedvirkning og plikt til universell utforming på den nye campusen Helgasetr.

Det vitses med heis fra Clas Ohlson, og absolutt nødvendige tiltak for tilgjengelighet settes opp mot andre prioriteringer. NTNUs egne ansatte protesterer, men blir møtt med kald skulder. Mangelen på forståelse og respekt er slående. Vi er mennesker og borgere. Vi blir ikke født funksjonshemmede, det er samfunnet som setter oss i bås og kaller det funksjonshemmede. At vi har funksjonsvariasjoner som bryter med samfunnets norm, gjør oss utsatte for fordom, diskriminering og hat i fullt dagslys.

Hvorfor har ingen tenkt på det før?, spurte Bragstad. Fordi hele skolegården med bygningene rundt er fredet av statens kulturhistoriske eiendommer. Kommunedirektøren orienterte mandag oppvekstkomiteen om at utredningen for en ny sentrumsskole er satt på vent. Men hvordan skal vi ivareta Rødbygget og den gamle skolegården?

Adressas leder ba byens politikere møte ideen om sentrumsskole på Rødbygget med et åpent og løsningsorientert sinn. Jeg ber Adressa og byens politikere om det samme. Ildsjeler leter etter et sted å huse tegnspråk og kultur, hva med å lytte til dem? Kunnskap fremmer inkludering og demokrati. Men kulturen, den er noe som kan berike alle våre liv.

