Adressa svarer: - Helt uenig i at presseetikken er på billigsalg

Saken oppdateres.

Ragnar Larsen hevder i et leserinnlegg i Adresseavisen 8. november at presseetikken nå er kommet på billigsalg. Det er jeg dypt uenig med ham i. Bakgrunnen for Larsens påstand er Pressens Faglige utvalgs (PFU) avgjørelse i Trond Giskes klagesak mot Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

Etter en samlet vurdering kom PFU til at de innklagede artiklene ikke brøt med god presseskikk. Larsen reagerer på min kommentar i Medier 24, der jeg argumenterer for at avgjørelsen ikke senker den presseetiske standarden, men at konklusjonen er viktig for alle som driver med maktkritisk journalistikk. I innlegget minner jeg om at det aldri var aktuelt for utvalget å felle artiklene som brudd på god presseskikk. Flere av medlemmene i PFU mente det var viktig å publisere artiklene, og at det lå et grundig journalistisk arbeid til grunn.

LES OGSÅ: Fem aviser unngikk hårfint PFU-kritikk etter Giske-klage

I klagen argumenterte Giske for at påstandene om hans oppførsel på nachspiel ikke var dokumentert og dermed ikke kunne publiseres. Han gikk langt i å hevde at mediene må føre bevis for at påstandene er riktige, for at de skal kunne publiseres. Denne forståelsen av presseetikken ble avvist av PFU.

Utvalget slår fast at presseetikken åpner for at varslere og andre kan stå frem med påstander om kritikkverdige forhold. Det betyr ikke, som enkelte hevder, at hvem som helst kan anklage noen for hva som helst i pressen. Utvalget understreker at det kreves et grundig journalistisk arbeid, hvor mediene undersøker om det er grunnlag for å fremsette påstandene.

LES OGSÅ: Her er avgjørelsen i PFU

Larsen skriver at det kreves ekstra aktsomhet fra redaksjonen for å forvisse seg om kildenes motiver og etterspør kildekritikken i denne saken. Han skriver at det er «en kjær plikt for medier å omtale skjulte forhold av offentlig interesse, men da må kildegrunnlaget være patent og fritatt for berettiget mistanke om at kilden har underliggende motiver». Kildenes motiv i denne saken er helt åpent lagt frem i våre saker. Sakene publiseres i forbindelse med valget av ny fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti. Kvinnene er tydelige på at de ønsket å si ifra om sine opplevelser med Giske og advare mot at han skulle få et nytt tillitsverv.

Dette blir også vektlagt i PFUs konklusjon. Her skriver de at utvalget la avgjørende vekt på at hovedkildene i artiklene er åpne med fullt navn og bilde, og at deres motivasjon og egeninteresser kommer godt frem i artiklene. I tillegg får klager selv komme godt til orde og gi sin versjon. Slik PFU ser det, har mediene opplyst om forhold som gjør at publikum kan vurdere motiv og troverdighet.

Jeg vil også understreke at selv om artiklene ikke brøt med god presseskikk, så hadde utvalget noen kritiske merknader til artiklene. Denne kritikken lytter vi til og tar lærdom av.

Det skulle være unødvendig å minne tidligere redaktør Larsen om at alle redaktørstyrte medier forplikter seg til å følge Vær varsom-plakaten, og at PFU er en selvdømmeordning der formålet er å fremme den etiske og faglige standarden i norske medier gjennom å behandle klager mot disse. Dette handler altså ikke om hva makthaverne synes er tilfredsstillende, slik Larsen formulerer det. Ropet etter et medieombud når man ikke får gjennomslag for en klage, viser med all tydelighet at en fri og uavhengig selvjustisordning er avgjørende for norske mediers frie rolle.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Panelsamtale: Mandag 15. november inviterer Adresseavisen til samtale om veien videre etter klimatoppmøte i Glasgow