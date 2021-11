Demensomsorg med tilrettelagte omgivelser

Professor om koronasmitten: - Det har gått litt over stokk og stein her i byen

Godt over halvparten av alle smittede trøndere er nå under 20 år

Krysser fingrene for at SV redder busstilbudet

Vi håper at den nye avdelingen blir et godt sted å være for pasienter med demens

Vi håper at den nye avdelingen blir et godt sted å være for pasienter med demens

Vi håper at den nye avdelingen blir et godt sted å være for pasienter med demens

Saken oppdateres.

Risikoen for å få demens øker med stigende alder. Mellom 80-90 prosent av pasienter med langtidsplass i sykehjem har demenssykdom. Pasienter med demens har behov for spesielt tilrettelagt omsorg. Det fysiske miljøet på sykehjem bør tilpasses og utformes slik at det er funksjonelt og hjemlig. På denne måten kan beboere bedre opprettholde funksjonsnivået og selvstendigheten. Personer med demens vil oppleve forutsigbarhet og trygghet når de finner fram, ser og forstår omgivelsene. Det fremmer mestringsfølelsen og øker livskvaliteten.

LES OGSÅ: Fengsel for gamle mennesker?

Det kan være mange sykdommer og tilstander som påvirker pasienters atferd. De fleste pasienter med demens (over 90 prosent) vil få atferdsutfordringer som en del av sykdomsforløpet. Kommunen har behov for sykehjem med fysiske omgivelser som er spesielt tilrettelagt for pasienter med store atferdsutfordringer, og som for en periode ikke kan bo i en ordinær sykehjemsavdeling.

Den nye avdelingen på Valentinlyst helse- og velferdssenter er planlagt for dette formålet. Det er sendt ut nabovarsel jamfør gjeldende retningslinjer. For pasienter med atferdsmessige utfordringer er det viktig at omgivelsene er tilrettelagt slik at de bidrar til å skape ro og trygghet i hverdagen. Gode og funksjonelle uteområder gir mulighet for bevegelsesfrihet innenfor trygge rammer. Gjerdet bygges med trespiler, noe som vil gjøre aluminiumsstolpene mindre iøynefallende.

Vi håper at den nye avdelingen på Valentinlyst helse- og velferdssenter blir et godt sted å være for pasienter som i en periode trenger helt spesiell tilrettelegging for å få en best mulig hverdag.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe