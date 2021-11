Byarkitekten: Et ombud for omgivelsene

Politiet kontaktet over 70 nettbutikker for å finne mulige overgrepsofre

Trondheim gjør et løft for byen med å satse på byarkitekt. Hvorfor, spør noen. Byarkitekten i Bergen gir svaret: Byarkitekten skal bidra til en helhetstenkning rundt byutvikling, og tar utgangspunkt i en bred forståelse av arkitektur, som inkluderer byliv, byrom, bygninger, livskvalitet, bærekraft og gode romlige sammenhenger. Byarkitekten har fokus på arkitekturens merverdi og hvert byggeoppdrags betydning for utviklingen av byen og samfunnet.

Med et slikt mandat løftes definisjon og forståelse av hva arkitektur er ut av armene på de som diskuterer arkitektur som stilobjekter uavhengig av sin samtid.

Gjennom byarkitekten blir arkitekturen forstått som et verktøy for å bygge samfunn. Det må vel være til det beste? Og enda mer fantastisk: Are Risto Øyasæter som er tilsatt i stillingen, har nettopp ledet Trondheim til pallen i statens konkurranse om å være den mest attraktive byen med prosjektet «Områdeløft Saupstad-Kolstad». Men viktigst: områdeløftet er ikke bare en nasjonal suksess, det er en lokal suksess. Saupstad-Kolstad er et eksempel, som nå videreføres i to nye områdeløftprogrammer i Trondheim.

Byarkitekten skal sammen med bylegen, byantikvaren, byadvokaten, bygartneren, byingeniøren, bydrifteren og byoriginalen gjøre Trondheim til et godt sted å bo og besøke. Ikke til en ensartet by, men et mangfoldig sted for de fleste av oss der historien, samtiden og fremtiden kommer til uttrykk. Hvis du lurer på hva det siste kan bety, så ta en tur til K.U.K. – der kan du oppleve en arkitektonisk reise gjennom flere århundrer det stedet selveste Thomas Angells i sin tid ble født.

Der finner du i dag et topp, moderne kunstmuseum tegnet av KEY arkitekter i samarbeid med HUS arkitekter AS. Den nye museumsarkitekturen forbinder og bygger sammen den 1600 år gamle krypten, bilverkstedet og bingohallen med dagens himmelstormende byutsikt fra en storslagen takterrasse fra vår tid. K.U.K er med på å blåse nytt liv i fordums storhet, i Kjøpmannsgata som lenge har ligget død i bilens kvelende favn. Nå er det ny kulturfart i dette strekket av Trondheim, og flere prosjekter kommer.

Som nyinnflyttet dekan for Fakultet for arkitektur og design ved NTNU, er det skikkelig inspirerende å oppleve en by som så tydelig satser på byutvikling der også kunst, design og arkitektur har en viktig rolle. Dette er helt i tråd med hva Europa for øvrig nå gjør: Felles mål, uttalt av EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen, er å skape vakrere, bærekraftige og inkluderende former for hvordan vi lever og bor sammen. Trondheim er godt i gang.

Byarkitekten. Kjenn på det. Er det ikke ganske herlig? Trondheim; idrettsbyen, kunstbyen, teknologibyen, musikkbyen, universitetsbyen og katedralbyen har fått en byarkitekt: Et ombud for omgivelsene.

Her blir det godt å bo.

