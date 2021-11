Høyhus på Hallset, mer belastning enn berikelse

Saken oppdateres.

Utbyggingen av tomta til Migo-senteret på Hallset er sendt til behandling i bystyret. Saken har to alternativ; ei høyblokk på 14 etasjer eller lavere bebyggelse på seks etasjer. Byåsen menighetsråd er opptatt av gode levekår for mennesker i vårt lokalmiljø. En utbygging av flere boliger vil gjøre det mulig for flere mennesker å få nyte godt av kvaliteter som finnes i nærmiljøet på Byåsen. Samtidig er det viktig å balansere dette i forhold til utfordringer og reduksjon i bokvalitet for de som allerede bor, lever og arbeider i lokalmiljøet.

Dette handler om lysforhold, estetikk, belastning på infrastruktur som vei, parkering og transport. Utbyggingen må vurderes ut fra kapasitet i barnehager, skoler, sykehjem og andre serviceinstitusjoner, samt hvilken bebyggelse som det er behov for på Hallset nå. Vi er enig med de som påpeker at behovet for familieboliger, er større enn et høyhus med stor overvekt av små leiligheter.

Det er også viktig å ivareta kvaliteter i nærmiljøet, her under kirken som hellig hus; et kirkebygg som «snakker med» omgivelsene. Et gudshus som er åpent og inkluderende både for flittige brukere, men også for de som søker kirken av og til, eller kanskje først og fremst ved livets merkedager. Uansett må det være tilgjengelig, praktisk og innbydende å komme til.

Nå kan en tenke seg at kirkehaugen kommer helt i skyggen, både faktisk og bokstavelig. Migo-senteret i sin nåværende form har både en form og et utseende som trenger fornyelse. Dette er vi positive til, men dersom tomten skal utnyttes maksimalt i forhold til boligmasse, kan det se ut til å bli en belastning for nærmiljøet, mer enn en berikelse.



