Noen som kan fikse denne slitne lampeskjermen etter oldemor?

Saken oppdateres.

Mitt ønske er at det skal bli enklere å handle brukt, og at hvert bosted skal ha et gjenbrukssenter midt i byen ved kollektivtrafikk og sykkelveier. Langs våre fine gater, fremfor på billengdes avstand i et industriområde i utkanten. Et senter hvor man kan kjøpe alt brukt, og inspireres til nye levemåter.

Her skal det finnes lokalprodusert mat, matsvinns-restauranter, matmarked og butikk som selger varer valgt ut fra deres miljø- og klimapåvirkning. Her er gjenbruksbutikker (heia BrukOm!), mulighet for redesign og bredt utvalg av reparasjonsmuligheter. Her er smarte steder (som BUA), utleie av duppedingser og verktøy, kunst og finklær. Det er byttested for grønne vekster, økologisk blomsterbutikk og et «hageskafferi», der de med overskudd av frukt, bær og grønnsaker kan komme, fremfor at føden råtner i hagen.

Det finnes ikke-kommersielle rom hvor hovedmålet ikke er konsumpsjon. Her er rom for inspirasjon, kunnskap og læring gjennom kurs og utstillinger, lekeplasser, håndverksklubber m.m. Det er kaffe og samvær. La oss leie en fremmeds livshistorie. Sitte ned i samtale med en jordmor, en politiker, en pensjonist, noen som har levd i krig. Rom for å være og lære. Det er mitt ønske. Her i Trondheim.

Det skal være enkelt å komme dit, kollektivt, gående eller syklende. La oss prioritere trygge sykkelveier, hele veien. Vi drar ikke til sentrum for å bruke parkeringsplassen, men for å benytte oss av kulturtilbud, treffe kjente, nyte et måltid og ikke minst vil vi oppholde oss i gode byrom med grønt omgitt av historiske bygninger og hus med sjel. Vi ønsker å henge i parkene, traske på nedtråkket brostein, titte på fasader og kanskje også inn i de skakke og vakre husene vi bor i, smyge oss gjennom veiter og historisk sus og la storheten ved domkirken innta oss.

Vi tar vare på særpreget i byen vår, de ulike bydelene forankret i historie og arkitektur. Vi tar hensyn til både miljø og mennesker. Vi fyller de ledige tomtene med vakker arkitektur som harmonerer og respekterer det som finnes der fra før. Selvfølgelig tar vi godt vare på den eksisterende bygningsmassen. Den overveiende andelen bygg i fremtiden er allerede bygget. Klimaavtrykket ved riving og nybygg er mye større enn å tilpasse stående bygninger. Gjenbrukssenteret hører naturlig hjemme her, under samme tak, eller spredt ut i de flotte byggene som finnes i byen.

Et gjenbrukssenter, eller mer dekkende; et bærekraftssenter, møter mine og dine hverdagsbehov for å leie, dele, bytte, låne, gi og reparere. Det skal være lett å handle klimasmart, det er nøkkelen til endret levemåte og et sirkulært samfunn tilpasset klimautfordringene.

I Eskilstuna i Sverige finnes allerede en variant av bærekraftssenteret. ReTuna Återbruksgalleria (2015) er verdens første gjenbrukskjøpesenter, og det er mange flere varianter på gang i nabolandet. Alt som selges der er gjenbruk, økologisk eller holdbart produsert. ReTuna er mer enn en handelsplass, det driver også folkeopplysning med opplevelser, workshops, forelesninger, temadager – alt med fokus på holdbarhet.

Mitt ønske kan altså bli realitet. Trondheim er utpekt som foregangskommune innen bærekraftig utvikling. Byen kan og burde være først ut i Norge med et bærekraftig senter som møter våre behov i et sirkulært samfunn. La oss komme i gang.

Det nærmer seg advent og høytid for handel. I år ønsker jeg meg én ting; reparasjon av lampeskjermen etter min oldemor. Jeg har ikke klart finne noen i byen som gjør en slik reparasjon. Enn så lenge står lampa til visuell glede, og som forankring for min egen historie og identitet. Hadde vært fint med lys i lampa også.

Mine og dine små og store valg påvirker. Vi må ta hensyn til miljø og klima i det lange løp. Da vil valgene også gjøre mennesker godt. Det starter med ønsket. Fremtiden er grønn.

