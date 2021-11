Takk til de hvite englene

Saken oppdateres.

Mitt møte med dagens helsetjenester startet 14. august i år. Dagen før ramlet jeg fra en stol og slo meg så hardt at jeg ble liggende. Politiet kom og slo inn et vindu og fant meg liggende på stuegulvet. Det var min kone som varslet. På St. Olavs hospital ble jeg mottatt på akutten. Alt var som i en tåke for meg, og jeg husker ikke så mye før jeg lå i en myk, god seng.

Etter en tid ble jeg sendt videre til slagenheten. De trodde at jeg hadde hatt slag. På avdelingen ble jeg ønsket velkommen av smilende og vennlige sykepleiere. Det var auforisk å oppleve den vennlighet, varme og empati jeg ble møtt med. Jeg følte glede over å være i live og få kjenne den vennlige varme fra omgivelsene. Kravene om lengre turer fulgte. Jeg var ustødig og skjelven i beina.

Det ble mange prøver og undersøkelser for å avdekke hva som feilte meg. Jeg hadde sterke smerter i korsryggen, som forplantet seg utover i hele underkroppen og beina. Jeg hadde problem med å stå uten å falle. MR avdekket at jeg hadde trange forhold i ryggsøylen. Operasjon var nødvendig. Jeg ble noen dager senere rullet ned til operasjonsstuen hvor operasjonssøster og anestesilege tok imot. De fortale om operasjonen hvor jeg ble lagt i narkose. Jeg kjente etter operasjonen at smertene fra korsryggen og i beina var borte.

Legen som hadde operert meg, kom litt seinere og snakket med meg. Han ga en grundig informasjon om hva han hadde gjort. Han fortalte at jeg hadde hatt meget trange forhold i ryggsøylen, de trangeste han hadde sett og operert. Om slikt fikk utvikle seg, er det stor fare for å bli lam. I mitt tilfelle var det et hell i uhell at mitt fall gjorde at dette ble oppdaget.

Ti dager senere ble jeg lagt inn ved nevro øst, avdeling for ryggmargskader for opptrening og rehabilitering. Det ble opptrening med veiledning fra dyktige fysioterapeuter. Det fikk stor betydning for min progresjon og fremdrift, steg for steg. Det var stadig fremgang og forbedringer i mine funksjoner. Selv i dag har jeg fremdeles problemer med balansen for å kunne gå for egen maskin. Jeg trente også på å gå i trapper som en del av treningsopplegget. Dette fikk jeg god bruk for da jeg kom hjem og gikk i trapp mellom etasjene.

Det var mange tøffe skjebner på sykehuset, og her var det ikke rom for depresjon og synes synd på seg selv. Det var bare å leve livet som intet hadde skjedd. En meget sterk og motiverende opplevelse som tente viljen til å klare utfordringene. Det var en stor opplevelse for meg å erfare at ansatte ved sykehuset, fra leger til portører, viste stor hjelpsomhet, empati og vennlighet mot pasientene.

Dette positive miljøet har jeg aldri tidligere opplevd. Jeg har stort sett sittet isolert hjemme alene i halvannet år på grunn av frykten for korona før uhellet. Å oppleve miljøet på sykehuset, ga en stor glede og livslyst. Atter en gang må jeg si; for noen flotte mennesker jeg traff der. Jeg har hørt om begrepet «de hvite engler», og for meg var alle helsepersoner jeg traff ved sykehuset nettopp det.

Måltidene var fantastisk gode, jeg like all maten vi fikk. Sykehuset har meget dyktige kokker. Det var også et fellesskap mellom pasienter på dagligstue og ved bordet på kjøkkenet ved måltider. Det gjorde litt vondt i kropp og sjel å reise fra sykehuset hvor jeg trivdes så godt, takket være alle de flotte ansatte og mange flotte medpasienter. De hvite englene og St. Olav gjorde en fantastisk innsats for meg. Takk for all hjelp.

