NTNU taler med to tunger

Det har stormet som sjelden før rundt NTNU og planene for Ocean Space Centre (OSC) på Tyholt. Utbyggingen vil beviselig skape enorme miljøproblemer i opp til åtte år. Beboere ved OSC ser seg om etter andre steder å bo, barnehager må nedlegges, grøntareal med alle slags insekter og dyrebar matjord, blir ødelagt – for alltid!

Jeg har ferdes i området all min tid (75 år), og kjenner hvert et tre. Plutselig da stormen raste som verst i media nylig, kom det opp tre likelydende plakater i utbyggingsområdet. To i nærheten av Spruten og en ved rundkjøringen til Valentinlyst.

Jeg reagerer sterkt på timingen i forhold til budskapet i plakatene. Dette fortoner seg som et gedigent paradoks fra ellers så kunnskapsrike NTNU. «Kampanjen» oser av en form for dårlig samvittighet lang vei. Nå er NTNU, ifølge plakatene, plutselig veldig opptatt av å fortelle oss beboerne i området at NTNU ikke klipper gresset rundt Spruten mer enn to ganger året. Det for å ivareta det biologiske mangfoldet og skape attraktive områder for bier og humler.

Om ikke dette er nok for å overbevise alle forbipasserende hva NTNU og OSC egentlig står for, så legger de til, «eng gir også en mer variert opplevelse for publikum og bidrar til en mer miljøvennlig drift av parken». Snart håper NTNU/OSC-å bytte ut gressklipperen de er så lei seg for å måtte bruke, med utallige gravemaskiner og sprengladninger! Frekkheten lenge leve!

