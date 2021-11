Falsk trygghet i Soknedalstunnelen

Her er fire av fem nyansatte kvinner: – Det skal gå an å kombinere karriere med familieliv

Saken oppdateres.

Dersom det oppstår brann i den 3,6 km lang Soknedalstunnelen på E6, må hver enkelt berge seg selv ut den ene enden eller den andre. Dette er ikke nærheten av å møte forpliktelsene som Norge har i henhold til EU-direktivet om tunnelsikkerhet. Tross mange rømningsveiskilt langs hele tunnelen, er det ingen rømningsveier. Det er ledlister, full kameraovervåkning og høyttaleranlegg som gjør at folk skal få informasjon om hvordan de skal oppføre seg (jf. Adresseavisen 23.1.2019).

En elektriske EV80 redningsbil som har plass til syv personer pluss to fra brannvesenet kan eventuelt bistå noen få som er fanget i tunnelen. Det er verdt å nevne at i noen elbil-batterier vil det ved; «en gitt temperatur starte en ukontrollerbar temperaturøkning som kalles thermal runaway. Da begynner battericellen å brenne, og brannen vil spre seg til nærliggende celler med mindre man klarer å kjøle ned det varme området med store mengder vann. Noen Li-Ion-batterier utvikler også oksygen ved en viss temperatur. I tillegg utvikles ofte også fluorgasser som omdannes til flussyre. Dette er svært farlig for mennesker.». Med andre ord dersom en brann i Soknedalstunnelen er et faktum, kan situasjonen fort gå fra dårlig til verre.

Når skal «nødutgangene» i Soknedalstunnelen føre til en rømningstunnel og faktisk bli en nødutgang? For de som kjører den lange tunnelen uten fysisk skille mellom kjøreretningene, gir nødutgangsskiltene falsk trygghet. Bare se for deg at du står midt oppi en tunnelbrann, prøver nødutgangene og oppdager at dørene fører til en blindvei eller at de er låst. Bare tenk deg. Vil du og resten av familien klare å gå flere kilometer for å komme til trygghet i enden av tunnelen?

