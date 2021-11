Vi er stolte over å bo på Tiller!

Saken oppdateres.

Den siste tiden har Tiller vært en del av mediebildet i Trondheim, både på grunn av det som omtales som et belastet ungdomsmiljø, og nå bystyrets vurdering av bydelens fremtidige skolestruktur.

Som beboere på Tiller er det ikke til å komme unna diskusjonene omkring ungdomsmiljøet. Det omtales hendelser hvor store ansamlinger av ungdom ned i 13 års alder samles og forstyrrer nabolag med støy, alkohol og frekke tilsvar til politi og andre voksenpersoner. I samme åndedrag stilles det spørsmål ved bystyrets vedtak om å vurdere en skolestruktur hvor Rosten skole omgjøres til ren ungdomsskole, med ungdommer fra Rosten, Tonstad og Hårstad.

Tiller som bydel har en særegen historie, som på mange måter startet i 1966 da det ble utlyst en nordisk arkitektkonkurranse med oppgave å tegne bebyggelse på Tillerbyen. På den tiden besto området kun av dyp myr, men bystyret i Trondheim så at dette var et område hvor byen kunne ekspandere. Hovedrammene den gang var å planlegge en bydel med stort fokus på trafikksikkerhet, handel og kultur for å avlaste Midtbyen og for å legge til rette for en attraktiv bydel. Arkitektkonkurransen ga to vinnere, og kvalitetene fra Sigmund Asmerviks forslag og strukturene i forslaget fra det danske arkitektfirmaet Skaarup og Jespersen, lå til grunn da disposisjonsplanen ble vedtatt i 1969.

Vi som bor på Tillerflata i 2021 er imponerte over de fremsynte arkitektene som allerede den gang kunne utforme en så robust bydel, som vi også i dag har stor glede av å bo i. Ungene våre er trygge når de går til barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen og videregående. De er trygge når de får trene i vår nærhall, og de er trygge når de skal på handletur i bydelens mange butikker og kjøpesenter. På Tiller har vi et idrettslag som har stått seg helt siden 1916, med store prestasjoner innen flere disipliner. Vi har et flott skolekorps og voksenkorps som gjør det godt i konkurranser, og ellers mange tilbud en stor bydel skal ha. Vi er stolte over å bo på Tiller!

Det har i flere tiår vært diskutert skolestruktur på Tiller, og det er nå på høy tid at det blir enighet om en felles løsning. Det er svært korte avstander mellom alle skolene i området, og det er også korte avstander til ulike samlingspunkter. Vi som bor på Tiller, både naboer, foreldre, lærere og venner, er nødt til å ta inn over oss at vi må jobbe sammen for å lykkes med å gi våre barn en trygg hverdag. Vi må stå sammen for at sørge for at ungene opplever trygghet i møte med andre mennesker.

Naboer skal ikke være redde for ungdommene våre fordi de oppfører seg dårlig. Politiet skal slippe å måtte plukke opp unger som lager bråk på butikken. Seksåringen skal glede seg til første skoledag, og se fram til alle årene på grunnskolen. Ungdomsskoleeleven skal ha like muligheter på Tiller som i andre bydeler. Skolene må ha respekt for hverandre, og sammen med hjemmene legge til rette for godt samhold og god kultur. Vi trenger alle å løfte skolene våre til å være gode institusjoner og møteplasser!

Tonstad skole er i en alvorlig situasjon når det gjelder kapasitet og kvalitet på skolebygninger. Alle spesialrom er omgjort til klasserom for å romme en stadig økende mengde elever. Flere trinn og autismetilbudet er plassert i brakker, og inneklimaet er ikke tilfredsstillende. Det er gitt en rekke dispensasjoner for ny boligbebyggelse innenfor skolekretsen, og Tonstad vil i årene framover få en stadig mer krevende situasjon.

FAU ved Tonstad skole har tro på at politikerne og administrasjonen i Trondheim gjerne vil gi oss en god skolestruktur. På samme måte som oss som bor her, ønsker politikerne også at Tillerflata skal være et trygt sted å vokse opp, både på skolen og i fritiden. For at vi skal lykkes sammen, må vi skape engasjement og samhold, og ha tillit til at politikerne tar gode beslutninger uten at det trekker ut i tid. Vi trenger ny skole nå!

