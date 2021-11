Smitte på byens utesteder

Her doblet de inntektene under pandemien: - Vi hadde flaks med timingen

Saken oppdateres.

Jeg ser Fagn må stenge ned og taper penger som en følge av smitte blant ansatte, noe som selvsagt er leit og vanskelig for den det gjelder. Jeg leser derimot også at Fagn-sjef Nåvik tror at bransjen går stille i dørene når de får smitte i eget hus, og at han synes det er viktig at de tar ansvar.

Det er noe usikkert hva hans intensjon med å uttale dette er, men jeg er derimot helt sikker på det motsatte. De som får smitte, og har hatt smitte, har tatt dette på største alvor. De går absolutt ikke stille i dørene med det. De som har fått smitte i næringen, og som har måttet stenge dørene som en følge av det, har selvsagt også tapt penger, slik de aller fleste i denne bransjen har gjort i løpet av pandemien.

Bransjen tar smittevern på største alvor. De tar de forholdsregler de er pålagt, og også nødvendig ansvar utover det. Jeg håper derfor ikke det blir laget et bilde av at det er utrygt å frekventere byens utesteder fordi bransjen tar lett på smittevern. For det er virkelig ikke tilfellet.

