Debatt: Hva betyr egentlig klimaavtalen? Og hva gjør vi nå?

Ødegaard: – Håper det er surere for dem

Saken oppdateres.

En av verdens fremste klimaforskere, Edgar Hertwich, deltar i Adresseavisens debatt mandag kveld om veien videre etter klimatoppmøtet i Glasgow. NTNU-professoren har bidratt til FNs klimapanel, og sitter nå i FNs ressurspanel.

Skisesongene blir kortere, fisken er truet, og økosystemene våre vil endre seg mye, advarte Hertwich i et intervju like før klimatoppmøtet startet. Hva synes han om utfallet? I panelet sitter også statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) i Klima- og miljødepartementet og stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) fra Energi- og miljøkomiteen.

Er det håp i sikte? Hva betyr resultatet for Norge og verden? Og hva gjør vi nå? Følg Adresseavisens sending fra Litteraturhuset direkte kl. 19 i vinduet øverst i denne artikkelen.

Adresseavisen var til stede da klimatoppmøtet startet i Glasgow for to uker siden. Kommentator Trygve Lundemo beskriver avtalen som et skritt framover, og mener det vil prege hverdagen vår.

