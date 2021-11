Er barna dine trygge på skoleveien?

Disse to fikk ikke kjøre videre: - De var ærlige og sa at de ikke visste noe om kravene

Det er jo flotte busser og setebelte i alle seter, men likevel stiller jeg spørsmålet. I det siste anbudet i Trøndelag, som ble satt i gang i august i år, er det krav til at det skal være setebelter i alle seter. Men i og med at anbudet er presset på pris, har noen funnet ut at topunkts setebelter (magebelte) er godkjent og dermed kan en spare penger på å gå over fra trepunktsseler til magebelte.

Så lenge det er godkjent av myndighetene, må det vel være trygt nok? Men det viser seg at det ikke stemmer helt. Barn har ikke den samme kraften i overkroppen som voksne, og ved kraftig og brå oppbremsing slynges overkroppen forover og stopper i setet foran. Ansiktsskader kan oppstå og det har skjedd tidligere, og da ble det anbefalt å bruke trepunktsseler. For de minste barna kan det være en fordel å bruke sittepute i tillegg.

Ved bråstopp/kollisjon sliter også voksne med å stå imot presset når hastigheten passerer 50 km/t. Jeg skremmes ved tanken. Hva skjer ved en eventuell rundvelt? Jeg spør: Er penger spart verdt risken dine barn utsettes for? Politikerne i fylkeskommunen kan gjøre noe med dette. Det er de som eier anbudet og stiller krav.

