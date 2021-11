Jeg har vært uten fastlege i to år

Hevdet at han hadde en «tiger» i livet sitt - dømt for drap på moren for tredje gang

Det er stor fastlegemangel og mange steder et stadig bytte av vikarer. Dette fører ofte til at folk som trenger lege, gruer seg for å oppsøke lege og må gå gjennom «mangel-lista» si på nytt hver gang. Det er ofte slitsomt og irriterende. Min fysioterapeut luftet et forslag om en «dugnad» blant pasienter.

Alle har jo, eller har hatt, en fastlege. Noen er omtrent aldri syke og er mer eller mindre listefyll, mens andre som kunne trenge et stabil legetilbud, vandrer mellom vikarer. Jeg har selv vært uten fastlege i to år, og har hatt «ørten» forskjellige vikarer på den tiden. Hva om de som ikke behøver lege jevnlig, kunne gi plassen sin til noen som trenger den bedre? Dette kunne helt sikkert organiseres på en enkel måte, og ville være en stor hjelp for de som nå er uten lege, men som sårt trenger det.

Det kunne avhjelpe en del av problemet for noen som nå vegrer seg for å ta den telefonen til legekontoret. Har du sjelden behov for legehjelp, så er det vel hipp som happ om du får en vikar, tenker jeg. Tanken er fri og ideen er gratis.

