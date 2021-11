Nytt badeanlegg i Trondheim?

For oss som jobber her, har det blinket rødt lenge

Leser i Adresseavisen vedrørende ideen om et nytt badeanlegg på Nyhavna, som antatt vil koste 40 millioner. Selma Løvendahl Mogstad Leraand og Vegard Skjervold i Ungdommens bystyre uttaler at «det er stor etterspørsel etter steder å bade i Trondheim», og gir uttrykk for at det er mangel på badeplasser i Trondheim.

Av og til ser man rett og slett ikke skogen for bare trær, og i dette tilfellet altså ikke «vannet for bare vann». Jeg nevner i fleng: Korsvika, Djupvika, Devlebukta, Rotvoll (Sjøvegen), Grilstad, Være, Vikhammerløkka og Storsand. Alle disse langs den flotte Ladestien.

I Bymarka ligger Lianvannet og Kyvannet, og noen minutter i båt fra Ravnkloa ligger Munkholmen. I tillegg til innendørsanlegget Pirbadet ligger utendørsanlegget; Sjøbadet på Piren. Flere av disse bør kunne utstyres med stupetårn. Tatt i betraktning at det klimatisk (i hvert fall etter min smak) kun er 10–15 dager i året det er utendørs badedager i Trondheim, så virker en investering i et badeanlegg til mange millioner i Nyhavna noe vidløftig.

