Skammelig av stortingspresidenten

Saken oppdateres.

Det kan være at reglene for pendlerbolig er kompliserte å forstå, men et krav er enkelt: Du må ha bosted fire mil fra Oslo for å få tildelt pendlerbolig. Det er umulig å misforstå. Kall en spade en spade. Her kan nåværende stortingspresident ha spart store penger på å omgå regelverket. Hadde hun oppgitt dette til Støre før utnevnelsen, ville hun aldri sittet der hun er i dag. Ikke får det konsekvenser for henne heller.

Klatrer du høyt nok, slipper du unna. «Vanlige» folk slipper ikke unna lovbrudd! Snyter jeg på skatten og blir oppdaget, blir jeg straffet. Vil sittende stortingspresident komme unna dette med en ørliten grad av verdighet i behold resten av stortingsperioden, ber hun seg fritatt, hvis ikke statsministeren selv sørger for å oppheve utnevnelsen! Eksisterer det ikke et kontrollorgan som kvalitetssikrer utnevnelsen til maktposisjonen som stortingspresident?

