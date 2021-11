1095 dager uten et svar

Odin-saken blir trolig henlagt: - Det er stor belastning at Odin er borte, men den største påkjenningen er at vi ikke har fått noen svar

Saken oppdateres.

Hva som hendte videre denne morgenen blir gjetning, men Odin er og blir borte. Nærmere fakta i saken kommer vi ikke på egen hånd.

Odin var kvelden før ute i byen med en gjeng jevnaldrende gutter. Disse var ikke Odins nære venner og vi tviler på at han selv valgte guttenes selskap. Kanskje har politiet misforstått Odins forhold til guttene. Er det også slik at denne misforståelsen satte etterforskninga på feil spor i en tidlig fase? Etterforskerne brukte mye tid på å få guttene til å fortelle om forsvinningsnatta, men de fortalte lite og politiet gikk kanskje glipp av viktige ledetråder?

Det gikk også rykter om narkotikagjeld og tungt rusmisbruk. Selvsagt har ungdommer hemmeligheter, men misbruk er vanskelig å skjule. Vi kjente Odin godt, men vet ikke om noe som kan bekrefte ryktene. Allikevel kan ryktene ha lagt føringer for politiets etterforskning. De fokuserte nemlig tidlig på en mer eller mindre selvforskyldt forsvinning. Vi fikk til og med hypotetiske, men allikevel utdypende beskrivelser av hvordan politiet så for seg at Odin veivet rundt i rus-psykose nede på havna før han til slutt begikk selvmord. Alternativt, så forårsaket «psykosen» en ulykke der han falt i vannet. Hvor han så ble av har vi imidlertid ikke fått et godt nok svar på.

I dagene de som fulgte organiserte vi selv en leteaksjon, men uten finne spor. Mange husker også at det etter 12 dager ble gjort funn av gjenstander på Pir II. I to møter fram mot jul tryglet vi politiet om å redde det som kunne reddes av video-opptak fra det omfattende overvåkningssystemet på piren. Vi hadde informasjon om at dette var mulig, men politiet festet ikke lit til dette. Bildene var slettet etter gjeldende regler, ble det sagt, og en gjenoppretting ville være umulig eller alt for kostbar. Vi tilbød oss også å betale, men fikk beskjed om at vi ikke skulle ha noen fordeler selv om vi skulle kunne betale. Hvilke fordeler dette skulle være er uklart, vi ønsket bare å finne Odin. Senere har det vist seg at det, selv etter to og en halv måneds overspilning, fremdeles fantes viktige bilder på serveren, men mye var da gått tapt.

LES OGSÅ: Odin-saken: Dette skjedde de første timene og dagene

I 2004 ga Riksadvokaten i rundskriv en instruks om etterforskning av savnetsaker. Det heter blant annet at politiet må ha øye for at det kan ligge et straffbart forhold bak. Hvis man binder seg til bestemte teorier om årsaker til forsvinningen for tidlig i etterforskningen kan viktige spor og informasjon gå tapt.

Politiet skal normalt arbeide ut fra fire hypoteser. Disse er ulykke, selvdrap, en kriminell handling eller frivillig forsvinning. Det kan se ut som om politiet i Trondheim har hatt fokus på de to første hypotesene. Først etter at det ble funnet forbrente gjenstander etter Odin på Jonsvatnet ved påsketider året etter fokuserte politiet på teoriene om drap eller kriminell handling. De sa seg imidlertid fornøyd med sine undersøkelser etter at en person som tidligere hadde vært avhørt ble identifisert på video fra Pir II og knyttet til de ødelagte gjenstandene. Hva som får en voksen mann til både å fjerne og destruere spor i en pågående forsvinningssak, for så å avgi falsk forklaring i avhør er mer enn det jeg begriper. Det siste er han siktet for, men politiet finner ikke mer som knytter mannen til forsvinningen. Mye hadde nok vært helt annerledes om han bare hadde latt tingene ligge.

LES OGSÅ: Så, hvor er Odin?

LES OGSÅ: Dette vet vi om Odin-saken

Både mor og far var på nyåret i 2019 i avhør hos politiet. Selv opplevde jeg det mange timer lange avhøret uten mat som slitsomt og ubehagelig. I parallelle avhør forsøkte vi, hver for oss, å tegne et så riktig bilde av Odin som mulig, men også her fulgte politiet narkosporet i påfallende grad. Odin hadde ikke noe annet forhold til narkotika enn ungdommer flest, men vi opplevde ikke å bli trodd når vi forklarte at bilder politiet hadde funnet på telefonen hans mest sannsynlig var utslag av Odins humor og poseringer på Snap-Chat hvor han både var aktiv og hadde en høy skåre. Det ser mest ut som at dette fokuset på rus skulle underbygge hypotesen om selvmord eller en ulykke i påvirket tilstand.

Heller ikke en observasjon i Mostadmarka fra dagen etter forsvinningen ble tatt på alvor og det var først etter et oppslag i «Åsted Norge», halvannet år senere, at politiet tok vitnet inn til avhør. Politiet har aldri kommet til bunns i hva mannen så, men vi foreldre opplever begge at beskrivelsen godt kan stemme med en observasjon av Odin. Vitnet virker også svært troverdig. Kanskje var det Odin som var på vei til å rømme eller bare ønsket å gå under jorden? Kanskje var dette noen helt andre? Hvordan dette henger sammen er vanskelig å vite, men tipset skulle ha vært tatt på alvor på dag én og ikke avvist fordi politiet egentlig «visste» at dette ikke var mulig. Hypotesen om frivillig forsvinning må, i alle fall, ha stått svakt i etterforskningen.

Se Adresseavisens samtale med Odins foreldre fra i vår her:

– Jeg tror det var veldig vanskelig for meg å forstå at han var død - adressa.no (midtnorskdebatt.no)

Selvdrap og ulykke later til å være politiets viktigste hypoteser. Hvis dette stemmer, så lurer vi på hvor det ble av kroppen. Det er svært sjelden at folk som drukner i Nidelva ikke blir funnet og i Odins tilfelle er det lett med alle tenkelige ressurser. Slik jeg har forstått det er det vanlig når man ikke finner en død kropp, at man antar at noen har lyktes med å skjule den bevisst.

I de senere årene har vi hatt flere drapssaker hvor kroppen ikke er funnet. For 17 år siden forsvant for eksempel Trine Franzen uten spor. Hun ble aldri funnet, og i VG Helg 16. oktober beskriver sønnen hvordan familien i alle år har kjempet for å få et svar. Først flere måneder etter forsvinningen innrømte politiet at de sto ovenfor en drapssak og at de ikke hadde etterforsket bredt nok. Viktige spor hadde gått tapt. 17 år senere håper sønnen fremdeles at politiet skal kunne gi familien et svar. Jeg håper vi slipper å vente like lenge.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !