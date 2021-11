Tiller om julebord: - Antar at det vil bli en vurdering som gjøres for hvert enkelt julebord

I kveldens bystyremøte skal Trondheims politikere ta stilling til den kanskje viktigste byggesaken på Hallset i overskuelig framtid. Det er selveste Migosenteret som skal gi plass til det nye komplekset, og i praksis vil prosjektet bli grunnstammen i et nytt lokalsentrum på Hallset. Det er kjempeviktig at det blir bra og at vi får utviklet slike lokalsentra på en helhetlig måte og med langsiktige føringer.

Allikevel ser det altså ut til at det politiske flertallet velger å trosse soleklare advarsler både fra kommunedirektøren, byantikvaren, frustrerte naboer og statsforvalteren. De vil tillate et fjorten etasjers høyhus som er stikk i strid med gjeldende arealplan, som bryter med stedskarakter og omkringliggende landskap, og som heller ikke er en del av en helhetlig og langsiktig plan for området - INGENTING!

Det eneste argumentet som bærer saken, er at utbygger mener det «ikke er økonomisk gjennomførbart» å bygge 90 i stedet for 120 leiligheter. Men saken viser ikke til et eneste regnestykke som kan belyse dette. Er det på denne måten vi skal drive byutvikling av viktige lokalsentra i Trondheim? Hele saken er etter min oppfatning en total fallitterklæring fra det politiske Trondheim, og viser at vi har en lang vei å gå for å drive byutvikling på en måte som er til beste for byen.

