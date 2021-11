Forbrytelse og straff

Tiller om julebord: - Antar at det vil bli en vurdering som gjøres for hvert enkelt julebord

Det er få ting som provoserer meg mer enn urettferdighet. Ikke den type urettferdighet som at noen tjener mer enn andre, eller at noen bor finere eller reiser mer og dyrere enn andre, men den type urettferdighet som altfor ofte utvises i enkeltmenneskers møte med offentlige lover og regler.

Jeg har selv vært på kant med det offentlige. For noen år siden ble jeg rådet av min veileder i Nav om å skrive ferdig en bacheloroppgave jeg ikke hadde levert. Oppgaven altså, ikke hele graden. Denne oppgaven vektes 15 studiepoeng. Jeg meldte fra om dette videre til Nav-systemet at jeg via veileder (skriftlig) ble rådet til å levere denne oppgaven som et ledd i å komme ut i arbeid igjen.

Dette var selvfølgelig ikke forenelig med å være dagpengemottaker, og kravet om tilbakebetaling med strafferente kom noen måneder senere. Det er mitt ansvar ene og alene at lover og regler overholdes, var svaret fra Nav. Ca. 110 000 kroner måtte tilbakebetales, og ble det. Det er til syvende og sist mitt ansvar, leksjon lært.

Det er derfor ekstra provoserende når våre godt betalte tillitsvalgte tas i å oppgi bostedsadresser hos foreldre, leie rom hos partifeller og videre for å kunne få innvilget pendlerbolig dekket av staten. «Jeg har misforstått reglene», er ofte svaret når dette blir offentlig kjent og bankkontoen er full av utleieinntekter fra egen bolig, som har vært utleid knappe 20–30 minutter unna Løvebakken.

«OK» er svaret fra Stortinget, og saken legges vekk. Verdier for flere hundre tusener tilegnet seg fra det offentlige. Tilsvarende situasjon med en Nav-bruker som har oppgitt feil bostedsadresse, hadde endt med tilbakebetaling, strafferente og potensielt fengselsopphold, slik vi har utallige eksempler på har skjedd.

For dem med minst midler og ressurser bærer også hele ansvaret for egne handlinger alene. Er du derimot en engasjert tillitsvalgt med en god inntekt og alle forutsetninger for å både kunne bo godt samt forstå lover og regler, da er tilgivelsen ikke langt unna. Forstå det den som kan.

