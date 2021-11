Bare helt utrolig!

Saken oppdateres.

Nå etter koronaåpningsfest i mangemillionklassen med Sparebank1 og kommuneledelsen i Trondheim i spissen så er det full krise. og St. Olav må stenge for alt annet enn livsnødvendig behandling.

Smittetallene er eksplosive og selv jeg som har fått to doser koronavaksine, er blitt syk og måtte i dag oppsøkt et fullsatt Leüthenhaven med lange køer av bekymrede trondheimsbeboere. Ikke for å være etterpåklok, men vi var nok mange her i Trondheim som var skeptiske til denne uhemmede åpningsfesten som skulle pågå i en hel måned! Men nå uansett er vi satt tilbake til der vi var for et par måneder siden, om ikke i en verre tilstand? Hvem vet?

Noen i Trondheim kommune bør nå tenke seg nøye om, og kanskje gå så langt som å beklage sine totalt feilslåtte uttalelser og beslutninger ovenfor Trondheims befolkning!

