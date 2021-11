Vi som bor i Klæbuveien, plages med støy

Saken oppdateres.

Vi mener at vår bolig, som ligger rundt 8 til 9 meter fra Klæbuveien, er veldig utsatt for trafikkstøy. Dette er ikke bra for hverken liv eller helse. Noe må gjøres for å forbedre livskvaliteten.

Trafikken i dag består av busser, store varebiler, taxi, personbiler og annet fra tidlig morgen til sent på kveld! Flybussene går ofte hele døgnet! Fra tidlig vår til sent på høsten er det turistbusser fra inn- og utland som skal til Scandic Hotell, gjerne to til fire busser samtidig. Vi hadde også et debattinnlegg på trykk for et drøyt år siden om AtB og trafikkstøy.

Trafikkskolen som benyttet Klæbuveien til trafikkopplæring, har kommet tilbake igjen! Det er helt utrolig at man benytter et boligområde for å ødelegge liv og helse for oss beboere. Det er trist og meningsløst.

Trafikkstøy kan være livsfarlig, og kan være indirekte årsak til opp mot 250-300 dødsfall årlig i Norge, sa en seniorforsker i Sintef for noen år siden.

I Danmark rapporteres det om 800 til 2200 dansker som innlegges årlig på sykehus med høyt blodtrykk eller hjertesykdommer, som følge av trafikkstøy.

Er det ikke snart på tide å følge opp realiteten i de problemene vi er oppe i, Trondheim kommune?

