Tryggere skolebusser med snudd sete

Hans Petter Sørgjerd, leder for yrkestrafikkforbundet region Trøndelag, skriver på midtnorskdebatt.no 16. november viktige ord om sikring av barn i skolebuss. Dette får meg til å ta fram et spørsmål som har plaget meg en stund: Hvorfor snur vi ikke alle passasjererstoler på buss, tog, hurtigbåt og fly så de står med ryggen mot fartsretningen?

Når alle barn under fire år skal sikres i bil anbefales det at de sitter med nettopp ryggen mot fartsretningen da det gir best beskyttelse mot skader ved bråstopp og kollisjon. Ved hvilken alder slutter det egentlig å være tryggere? Vil det ikke alltid være tryggere? Hele livet, uansett alder?

Og så enkelt som det kan gjennomføres, på buss, tog, hurtigbåt og fly! Det er bare å løsne festeboltene, snu stolen, og stramme til igjen! Jo da, stolen bør nok redesignes for optimal sikkerhet, særlig på fly, men likevel. Alle vet at sikkerhetsbelte virker. 3-punkt er bedre enn 2-punkt. Men én hel flate som kroppen allerede sitter inntil må jo være uendelig mye bedre? Selvfølgelig må stolryggen være høy nok til å fange hodet, og fortsatt må stolen være utstyrt med sikkerhetsbelte.

Energiabsorpsjon bygges inn i stolen og blir mye mer forutsigbar når kroppen allerede ligger inntil, og ikke tillates å oppnå høy relativt hastighet til stolryggen, slik tilfellet er i dag med forover monterte stoler. Stolryggen trenger heller ikke holde to personer, slik tilfellet er i dag – om den som sitter i stolen bruker 3-punktsbelte, og den bak ikke gjør det.

Det er også et faktum at ikke alle bruker sikkerhetsbelte i buss selv om det er montert og påbudt. Om alle stoler hadde vært montert med ryggen mot fartsretningen, måtte da vel sikkerheten også uten sikkerhetsbelte bli litt bedre? Det er alltid bråstoppen som er farlig. En brå oppbremsing med uoppmerksomme passasjerer har mye større skadepotensial enn akselerasjon opp i hastighet. Jeg har ikke oversikt over hva som finnes av forskning på feltet, men mistenker at vi sitter den veien vi gjør av gammel vane.

