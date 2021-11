Kortinnlegg: Mot kjøreretningen

BI-studenter klager etter at fire av ti strøk på eksamen

Saken oppdateres.

I avisen 20. november forslår Roar Furuhaug at det blir tryggere skolebusser hvis elevene sitter mot kjøreretningen. Mange barn og voksne blir bilsyke av å sitte feil vei. Ideelt sett burde ikke skoler legges ned slik at barn får lang busstur. For å trygge reisende mot bråstopp, er vi avhengige av gode veier og dyktige sjåfører.

Nå er det mangel på bussjåfører, noe skyldes arbeidsforhold og lønn. De fleste må betale flere tusen for opplæring og sertifikat, hvis de da ikke blir sponset av arbeidsgiver eller Nav. Det er ikke alltid at tekniske løsninger er nok for å løse samfunnsproblemer.

