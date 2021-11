Jeg vil slå et slag for alle helsearbeidere

To koronasmittede beboere døde på helsehus i Trondheim

Ved denne skolen i Trondheim har de ikke hatt smitte på to måneder: - Mest flaks

«Er du en av dem som roper «jævla homser» etter to gutter som holder hender?»

«Selv om vi bor i et av verdens beste land, så er det mange kontraster i samfunnet»

«Hva var det som gjorde at akkurat jeg ble valgt ut til å bli med til et av verdens rikeste land?»

25 kulturaktører i Trøndelag: Det kommer til å bli et skred av avlysninger

Saken oppdateres.

De som avlyser julebord, mens de ser med undring på resten av samfunnet, som samles og har nærkontakt. De som ikke deltar på sosiale aktiviteter på fritid, mens de observerer at det er fullt på utesteder. De som bruker munnbind og visir på jobb for å beskytte sårbare pasienter, mens de ser at folk flest ikke bruker munnbind på offentlige plasser og kollektivtrafikk.

LES OGSÅ: Jeg opplevde Helse-Norge på sitt ypperste

Som enhetsleder hadde jeg unt mine ansatte et heidundrende julebord som takk for innsatsen i halvannet år. I stedet må jeg pålegge dem å vise enda mer aktsomhet og jobbe under tøffe forhold med lav bemanning og bruk av beskyttelsesutstyr.

Jeg er utrolig stolt av mine ansatte. De er slitne, men går på jobb og tar vare på våre sårbare eldre. I starten av pandemien fikk helsearbeidere applaus for den jobben de gjør. Nå er det på tide å vise dem heder og ære igjen. All respekt!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe