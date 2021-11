Er Trondheim blitt en spøkelsesby?

Ranheim kalles en «gigantfiasko»: Den nye sjefen tror han endret for mye for fort

Har bodd her i byen i 76 år og har hatt mange flotte dager og kvelder i byen. Men hva har skjedd? Var i byen i dag, skulle på politikammeret for å få nytt pass og id-kort. Og komme seg dit, var helt umulig. Graving over alt, på grunn av sykkelbaner, har jeg hørt.

Fikk til slutt parkert utenfor jernbanehotellet. Dro inn til sentrum etterpå, nesten ikke et menneske å se. Tomme butikker, tomme kafeer, ingen som syklet. Umulig for folk å komme seg til byen for å parkere. Tomme busser kjører på rekke og rad gjennom byen. En spøkelsesby.

Jeg tenker på hvordan det var for bare noen år tilbake, et yrende liv, fullt i butikker og på kafeer, masse kjente. Synes synd på de som driver butikk i Midtbyen. Nei, her var det forferdelig å være, dro derfor til City Lade. Godt med parkering, masse folk og kjente. Smilende folk på butikker og kafeer. Traff flere kjente som vi snakket med. Jeg fortalte at vi hadde vært i byen, men der var det lite folk og helt tragisk.

Flere av dem vi traff, fortalte at de hadde sluttet å dra til byen, for der var det nå veldig lite hyggelig å være. Så de håpet på at noen tok til vettet og fikk byen til å fungere slik det var tidligere – et koselig sted å dra til. Men det blir vel fint nå når alle skal bruke alle sykkelbaner som etableres. Alt av turister, eldre, uføre og handlende vil sykle rundt med sykkelhengere. Bussen får vi ikke brukt fordi det da ikke er plass til sykkel. Men kanskje blir det frisk luft i byen. De som styrer byen, vil også få utlevert sykler da bruk av bil skal bannlyses.

