Norske soldater døde ikke forgjeves i Afghanistan

Når kvinner tar seg til gatene i Kabul og protesterer mot Talibans kvinnefiendtlige regime og krever sine rettigheter, betyr at den norske og internasjonale innsatsen ikke var forgjeves. Når vanlige folk spontant kommer til gatene og demonstrer mot Taliban … og når landets motstandsbevegelse lover et demokratisk styre, blir det vanskelig å hevde at soldatene som falt i krigen mot Taliban døde forgjeves. Det var denne innsatsen som førte til at folk i Afghanistan, særlig kvinner, har erfart demokratiet. Kvinner har sett og opplevd smaken av frihet og deltakelse, og de kommer ikke til å gi etter.

Soldatene som kjempet i Afghanistan, må være stolte over egen innsats, selv om utsiktene for landets framtid for tiden ser mørkt ut. Når mange i dette landet kjemper for samme sak som en gang de norske soldatene kjempet for, betyr det at det fortsatt er håp. Dette er som et lys i mørke. Kampen for rettferdighet fortsetter.

Liknende maktovertakelser har flere ganger skjedd i løpet av de siste 40 årene i Afghanistan. Men det er noe som er unikt denne gangen. De som protesterer og kjemper mot Taliban, har demokratiske verdier i tankene og drømmene. Akkurat dette, nemlig demokrati som partienes formål, har alltid vært fraværende i landets politiske liv. Demokrati som et alternativt styresett ble ikke nevnt engang i tidligere omveltninger og maktskifter. Dette har aldri skjedd i landets historie. Er dette ikke resultat av den internasjonale innsatsen?

Det var korrupsjon og krig i denne perioden, men alt dette hadde også en god bakside. Denne baksiden var at demokrati ble presentert og slo rot i folks bevissthet. I et fleretnisk land som Afghanistan er det selvfølgelig problematisk å snakke om hva folk vil, men her menes dem som er mot Taliban og viser integritet for demokratiet.

Det er ikke Talibans maktovertagelse som betyr at de norske liv som var ofret var gjeves. Det er regjeringens anerkjennelse av Taliban som kan bety dette.

