Trondheim trenger et snarlig badeløft

Jeg leser Jens Fredrik von der Lippes svar på debattartikkel (17. november) om nytt badeanlegg på Nyhavna. Det merkes at det er stund siden Jens var ungdom sjøl, og jeg kan forstå at det er vanskelig vite hvordan det er å være ung i dag. Jeg vil her løfte fram ønske om attraktive og trygge badeplasser for ungdom. Vi trenger møteplasser hvor vi kan være i aktivitet og sosiale sammen.

Mange ungdommer ønsker og har behov for å utfordre seg selv under trygge rammer. Hopping, stuping og den nygamle trenden dødsing er aktiviteter som opptar de yngre, og som er veldig relevant med tanke på nye læringsmål i skolen.

Undersøkelser viser at mange mennesker drukner – omtrent hundre hvert år, og at god og relevant opplæring kan bidra til at vi ungdommer lærer å ta vare på oss sjøl og hverandre. Bading er ikke lenger noe som er forbeholdt godværsdager i helger og ferie. Mange liker å ta en kjapp dukkert i kaldt vann, og med våtdrakt kan en egentlig bade og svømme hele året. Mange ønsker bading i hverdagslivet.

Mange kommuner har nå tatt initiativ, men i Trondheim henger vi langt etter. Et godt eksempel på en kommune som lyktes, er i Oslo hvor de har fått en splitter ny bystrand like ved Operaen. I tillegg har de urbane badesteder både i Akerselva, på Sørenga og Tjuvholmen. Mange andre byer følger etter, mens Trondheim tydeligvis synes det er viktigere med hoppbakker og rulleskiløyper – noe som kun et fåtall har interesse for.

Til tross for alle vannene og den fine naturen har kommunen vår gjort svært lite for tilrettelegging og vedlikehold av badeplasser. Vi har et veldig godt utgangspunkt med mange vann samt fjorden og Nidelva som slynger seg vakkert gjennom sentrum. Langs Nordre avlastningsveg og Skansen er det mange som har ønsker om å bade, men det er nærmest umulig å komme seg inn og ut av vannet på en trygg måte. Vi mangler dessuten tilrettelagte hoppeplasser der det er dypt nok, gode strandsoner for å henge, og toalett- og garderobeanlegg.

Trondheim trenger et snarlig badeløft som sikrer gode opplevelser og nyttige erfaringer hos de unge, og samtidig gjør neste generasjon til bedre og tryggere svømmere. Norges svømmeforbunds parole er: Hver nordmann én svømmer, hver svømmer én livredder. Den er ikke dum Trondheim kommune.

