Omsorgssvikt blant eldre?

I det siste har det vært skrevet mye i media om omsorgssvikt mot eldre på sykehjem. Det har kommet fram at den omsorgssvikten som er beskrevet, går ut på at beboerne ikke blir skiftet bleie på eller får pusset tennene. Men hvem er det egentlig som har skylden for at det er sånn?

I Trondheim kommune, ved et aldershjem har de for eksempel 12 pleietrengende beboere. På dagtid er det tre ansatte som skal ta seg av de og deres behov. Når de tre ansatte kommer på jobb, blir arbeidsoppgavene fordelt. En skal ha ansvar for kjøkken, lage mat og mate. En annen har ansvar for klesvask og tørk, og den siste har ansvar for at alle beboerne får medisinen sin.

De tolv beboerne blir også delt slik at hver ansatt har hovedansvar for fire brukere. De skal vekkes, skiftes på, vaskes og få nytt tøy. Da går dagvakten i ett, og det blir akkurat nok tid til å gjøre det som står på planen din. Men hvis for eksempel fru Olsen egentlig har behov for å prate fordi hun føler seg ensom, må dessverre denne samtalen utgå, da herr Hansen har hatt et uhell og må bli skiftet på. Fru Olsen har veldig lyst til å lage julepynt, men skal vi lage julepynt med henne, rekker man ikke dobesøkene til resten av beboerne.

Men hadde man hatt en ansatt til på jobb sammen med dem, kunne man dekket flere behov, enn kun de mest prekære . De ansatte springer rundt i løpet av vakta og dekker de mest grunnleggende behov hos brukerne. Men når de ansatte går hjem fra jobb, er det ofte at de har en dårlig følelse som at de for eksempel ikke fikk tid til den samtalen med fru Olsen. Bemanningen er akkurat slik at hjulene går rundt, mange oppgaver må derfor settes på vent eller utgå.

Vi må tenke at hver pasient har en unik historie og har vært et oppegående menneske en gang. Tenk om noen hadde gitt absolutt faen i hvordan du har det, eller hva DU har lyst til å gjøre? Vi må ta vare på de eldre og behandle dem med respekt, de som har kjempet hardt for landet vårt. Det er veldig vanskelig å ta vare på dem med den omsorgen de behøver og trenger, når én ansatt jobber med fire forskjellige pasienter på en gang. Kanskje det er derfor alle er så redd for å havne på eldrehjem?

Så vær så snill, Trondheim kommune, la den siste tiden de eldre pasientene har igjen, være positiv og preget av omsorg. Gi mer penger til eldreomsorgen, så vi kan ha flere ansatte på jobb, slik at brukerne får dekket behovene sine, men også at de kan få den gode samtalen, eller lage den julepynten de så gjerne ønsker å gjøre.

