Puss, puss, så får du ...

Husker du Mina Mahler (15)? Chaja Hirsch (30)? Cissi Klein (13)? De var noens barn, kone, mor og venn. Og de var en av de 38 jødiske kvinner og barn som for nøyaktig 79 år siden i dag med makt ble revet ut av sine hjem, stuet sammen i togvogner og sendt sørover med mål om å drepe dem. Ingen av dem kom tilbake til Trondheim.

Men hvorfor skal vi huske? Det er lenge siden og vi har da nok å stri med i dag. Spørsmålet er vel heller hva som skjer om vi glemmer. Ikke bare Cissi og Mina, men bakgrunnen for at de ble drept. En stemning om at det fantes «dem» og «oss» hadde krøpet inn i folks hjerter i 1942. En ide om at «de» ville oss vondt og truet våre gode liv. En tanke om at verden var bedre uten «dem» blant oss. Fordi de var annerledes. Og annerledes er farlig.

Jeg kan ikke fri meg for å tenke at jeg har hørt retorikken også i våre dager. Samme type omtale om de menneskene jeg har møtt, trøstet, grått med på flukt. «De» som søker trygghet, men som møter stengte veier, grensegjerder, piggtråd og tåregass. Vi er ikke ute etter å drepe dem, men å stenge dem ute. For noen betyr det døden. Slik som ettåringen som frøs i hjel på grensen til Polen i helgen. Slik som den kurdiske 14 åringen som druknet etter å ha blitt dyttet ut i elva av grensevakter. Det var ikke meningen at det skulle gå så galt, men han kunne ikke svømme.

De døde fordi vi snur ryggen til. Jødene og flyktningene. Det sterkeste vern for universelle menneskerettigheter er at vi står opp for dem, sier fra når de brytes, slår ring om de menneskene som trenger vern. Ikke stenger dem ute. Derfor nekter jeg å glemme. Derfor pusser jeg en snublestein i dag. Disse små messingplatene som er nedfelt i gata der deporterte jøder levde og virket. Det er 65 av dem i Trondheim. Minnesteiner om noens datter, kone og venn. Minnesteiner om at vi aldri skal glemme verdien av menneskeverd, likeverd og viktigheten av å stå sammen. Så puss en stein og la minnene leve! Du finner dem på snublestein.no.

